BTS bị đối xử bất công ở giải Grammy 2022?

Giáo sư Lee Gyu Tag cho rằng Grammy sử dụng BTS để tăng rating nhưng lại không công nhận tài năng của nhóm bằng các giải thưởng.

BTS đã trắng tay rời lễ trao giải Grammy lần thứ 64 diễn ra ngày 4/4. Nhóm nhạc nam được đề cử cho hạng mục Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc xuất sắc năm thứ hai liên tiếp với ca khúc Butter. Nhưng thay vào đó, giải Grammy lại thuộc về ca sĩ người Mỹ Doja Cat và bản song ca Kiss Me More.

Kết quả trên khiến khán giả tranh luận, đặc biệt là khi xem xét các kỷ lục của Butter. Bài hát ngay lập tức đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 khi phát hành vào tháng 5/2021 và giành vị trí quán quân trong tổng cộng 10 tuần, trở thành bài hát thống trị lâu nhất trên bảng xếp hạng năm 2021.

Grammy ưu tiên dự án của nghệ sĩ hơn nhóm nhạc

Người hâm mộ của BTS, được gọi là ARMY, đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội để bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành của họ với nhóm nhạc nam. Họ viết một loạt bài đăng có nội dung: "Chúng tôi tự hào về các bạn". Họ cũng chỉ trích Grammy và cho rằng "BTS xứng đáng được Grammy, nhưng Grammy không xứng đáng với BTS".

Vậy tại sao BTS lại bị đánh bại lần thứ hai, bất chấp thành tích thành công trên bảng xếp hạng?

Nhà phê bình văn hóa nhạc pop Kim Heon Sik cho biết với Korea JoongAng Daily: “Bản thân hạng mục Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc xuất sắc đã không có lợi cho BTS. Butter đứng đầu Billboard Hot 100 trong 10 tuần. Tôi tin nó xứng đáng được đề cử cho Album của năm hoặc Bài hát của năm. Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc xuất sắc thiên về yếu tố kết hợp giữa các nghệ sĩ để tạo ra màn trình diễn. Nhưng các nhóm nhạc Kpop như BTS không phải dự án kết hợp mà là sự nỗ lực lâu dài của cả nhóm. Do đó, hơi mơ hồ khi xếp họ vào hạng mục này”.

Các chuyên gia âm nhạc cho rằng Grammy đưa BTS vào đề cử chỉ để nhóm tham gia và biểu diễn ở lễ trao giải.

Giáo sư nghiên cứu truyền thông và âm nhạc đại chúng Lee Gyu Tag tại Đại học George Mason Hàn Quốc, tác giả cuốn The Kpop Age (2016), nói thêm ngay cả những nhóm nhạc nổi tiếng ở Mỹ cũng không gặp may mắn với giải Grammy khi họ nổi tiếng vào đầu những năm 2000.

"Đối với tôi, lý do lớn nhất khiến BTS không thể giành giải là Grammy chưa bao giờ yêu thích các nhóm nhạc nam và nữ tuổi teen. Các ban nhạc như New Kids on the Block, *NSYNC và Spice Girls đều rất nổi tiếng nhưng chỉ nhận được một vài đề cử và không bao giờ thắng giải. Không nhất thiết phải nói giải Grammy là lỗi thời bởi Doja Cat là một nghệ sĩ trẻ nhưng đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, giải Grammy dường như chỉ thích các hoạt động không phải của nhóm nhạc mà do nghệ sĩ tự sản xuất", chuyên gia nhận định.

Tâm lý chung của những người hâm mộ BTS từ hào hứng chuyển sang thất vọng, nhưng theo Korea JoongAng Daily, họ không ngạc nhiên. Từ năm 2021, khi BTS trượt giải Grammy, người hâm mộ đã bất bình và hết kỳ vọng. Năm nay, Butter chỉ được đề cử một hạng mục, cũng không nằm trong “Big Four” gồm Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc. Điều đó khiến người hâm mộ mất tinh thần.

Hiện tại, ARMY tin rằng giải Grammy chỉ trao cho BTS tối thiểu một đề cử để họ biểu diễn tại sự kiện nhằm thu hút khán giả.

"Bên cạnh việc BTS có giành được giải thưởng hay không, giải Grammy còn gây khó chịu vì họ lộ rõ ý định về sự xuất hiện của nhóm. Năm ngoái, màn trình diễn của BTS nằm ở cuối chương trình. Năm nay, hạng mục Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc xuất sắc được công bố muộn bất thường. Rõ ràng phong cách âm nhạc của BTS không phù hợp với Grammy nhưng họ vẫn sử dụng BTS để tăng rating. Grammy gia tăng đáng kể sự phổ biến nhờ BTS, nhưng họ lại không công nhận nhóm bằng giải thưởng", giáo sư Lee Gyu Tak nhận định.

Theo Korea JoongAng Daily, BTS cũng ám chỉ sự thất vọng trong một cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ trước buổi lễ. "Hai năm này thật mệt mỏi và tàn khốc. Nếu chúng tôi giành được giải Grammy, bạn biết đấy, tất cả đều được đền đáp xứng đáng”, trưởng nhóm RM chia sẻ.

Giải thưởng thiếu công tâm?

Một số người hâm mộ đi xa đến mức gọi buổi lễ là "Scammys", ngụ ý Grammy như một trò lừa đảo. Thuật ngữ này đã được phổ biến trong những năm gần đây khi vài thành viên của Học viện ghi âm - đơn vị tổ chức giải Grammy - bị cáo buộc đối xử bất công.

"Không giống Billboard Music Awards dựa trên dữ liệu của bảng xếp hạng hoặc American Music Awards phản ánh phiếu bầu của người hâm mộ, Grammy được xác định bằng phiếu bầu từ các thành viên của Recording Academy - những người trong ngành", Kim Heon Sik nói.

"Những người này nổi tiếng theo chủ nghĩa tinh hoa và Grammy cuối cùng trở thành một bữa tiệc của riêng họ. Họ bất chấp mức độ nổi tiếng thực tế hay thành công về mặt thương mại. Nếu các thành viên trong hội đồng bình chọn không thích Kpop hoặc nghệ sĩ đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh, đặc biệt ở châu Á, họ sẽ không trao giải. Trừ khi hệ thống này thay đổi mạnh mẽ hoặc các hạng mục mới được thêm vào, giải Grammy sẽ không thể đánh giá Kpop một cách công tâm", chuyên gia nhận định.

Màn biểu diễn của BTS là một trong những khoảnh khắc thu hút nhất Grammy 2022.

Một số người hâm mộ đang kêu gọi BTS không tham dự các lễ trao giải Grammy trong thời gian tới.

"Thay vì hỏi tại sao BTS không chiến thắng, câu hỏi thực sự là liệu BTS có cần giải Grammy hay không", GS Lee Gyu Tag nói.

"BTS đã đạt được hầu hết điều các nghệ sĩ có thể làm. Giải Grammy cho thấy họ không phải người hâm mộ phong cách âm nhạc của BTS. Vậy tại sao BTS lại quan tâm đến việc giành chiến thắng ở giải thưởng đó? Ngoài giá trị biểu tượng, việc đó không có nhiều ý nghĩa. Do đó, việc không tham dự cũng không phải là ý kiến ​​tồi", ông nói thêm.

Tuy nhiên, BTS vẫn giữ danh hiệu là nghệ sĩ châu Á đầu tiên và duy nhất được đề cử cho Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc xuất sắc tại giải Grammy từ khi thành lập vào năm 2012. Butter cũng giúp BTS trở thành nghệ sĩ châu Á có nhiều lần trở thành quán quân nhất trong lịch sử Billboard. Nhóm nhạc nam sẽ tổ chức 4 buổi concert tại Las Vegas vào ngày 8-9/4 và 15-16/4.