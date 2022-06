BTS bị chê trong ngày trở lại

Ca khúc ra mắt của BTS không được đón nhận tích cực. Giai điệu bài hát "Yet To Come" bị đánh giá kém ấn tượng.

Ngày 11/6, Chosun Ilbo đưa tin BTS vừa trở lại đường đua âm nhạc với album Proof và MV Yet To Come. Tuy nhiên, sản phẩm mới của BTS đạt thành tích không như kỳ vọng.

Theo Chosun Ilbo, Yet To Come có lượt xem kém xa những sản phẩm trước đó của nhóm nhạc nhà HYBE. Sau 24h phát hành, MV có hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube. Trên BXH nhạc số MelOn, Yet To Come trở thành ca khúc đầu tiên vào top 1 chỉ trong chưa đầy một giờ ra mắt.

Hình ảnh trong MV Yet To Come của BTS. Ảnh: Allkpop.

Insight cho biết bài hát mới của BTS không được đánh giá cao, khó thành hit. Yet To Come thuộc thể loại Alternative Hiphop. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, truyền tải thông điệp tươi sáng. Yet To Come khiến người nghe liên tưởng đến bản hit Spring Day của BTS, phát hành vào 6 năm trước.

Tuy nhiên, Yet To Come bị đánh giá kém bắt tai và nhạt nhòa hơn Spring Day. Nhiều khán giả cho biết nếu bắt buộc phải lựa chọn một trong hai bài hát, họ sẽ chọn nghe ca khúc cũ của BTS.

Album Proof kỷ niệm 9 năm ra mắt của BTS. Các thành viên đã hoàn thành album mới với hy vọng mở ra một chương mới đồng thời nhìn lại những hoạt động đã qua của họ. Proof được giới thiệu là một album mà quá khứ, hiện tại và tương lai của BTS cùng tồn tại. Album bao gồm các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau.

BTS hiện được đánh giá là một trong những nhóm nhạc thành công nhất Hàn Quốc. Đầu năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xếp hạng BTS đứng đầu trong danh sách 10 sao Hàn có sức ảnh hưởng nhất xứ kim chi.

Ngày 31/5, BTS vinh dự gặp mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Nhóm chia sẻ quan điểm về tình trạng phân biệt chủng tộc, bạo lực gia tăng với người châu Á.