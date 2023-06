BTC concert BlackPink ở Hà Nội: 'Chúng tôi không hề tuồn vé chợ đen'

Những ngày qua, mọi thông tin liên quan đến concert của BlackPink tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của khán giả. Gây bàn tán nhất lúc này là vấn đề giá vé. Tham khảo từ các concert trước của BlackPink tại nước lân cận, giá vé được dự đoán dao động từ 1,8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc này trên mạng xã hội, hàng loạt sơ đồ chỗ ngồi được cho là của concert BlackPink tại Hà Nội lan truyền. Ngoài ra, nhiều fanpage đăng bán vé concert.

Theo đó VVIP với quyền lợi xem phần tổng duyệt, check âm thanh của BlackPink đang được giao bán với giá 25 triệu đồng. Khu VIP là 12 triệu đồng và GA (khu ngồi) là 10 triệu đồng. Nhiều fanpage khác cũng đăng bán vé với các mức giá rất cao. Mạng xã hội đang loạn giá vé concert BlackPink, khán giả hoang mang.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến vào sáng 29/6, đại diện ban tổ chức concert Born Pink tại Hà Nội của BlackPink cho biết họ chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến sơ đồ lẫn giá vé. Do đó, mong người hâm mộ bình tĩnh, tỉnh táo trước thông tin này.

"Hiện tại thị trường có rất nhiều thông tin về việc scam vé, ôm vé đặt cọc, tuồn vé trước sự kiện. Tuy nhiên, tới hiện tại, BTC hoàn toàn không có bất kỳ hình thức nào để đẩy vé, tuồn vé ra thị trường. Vé sẽ chỉ được mở bán chính thức trên một kênh chính thức", đại diện BTC cho biết.

Về concert của BlackPink, một chuyên gia truyền thông nhận định đối tượng fan của nhóm đa phần là bạn trẻ, có lẽ họ sẽ mua những hạng vé giá thấp, chỉ cần được nhìn và sống trong bầu không khí cùng thần tượng. Còn với hiệu ứng của BlackPink, đối tượng mua các mức vé đắt tiền hơn sẽ là những khán giả có thu nhập cao và họ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng truyền thông quá lớn.

Đôi khi khán giả mua vé để chứng minh "đẳng cấp" của mình hoặc tò mò về một thương hiệu nhóm nhạc hàng đầu thế giới sẽ ra sao. 2 đêm diễn này sẽ là một bài toán kiểm tra nhu cầu và "sức khỏe" của thị trường show giải trí Việt Nam. Một bài kiểm tra với kích cỡ chưa từng có.

"Việc có vé vợ đen được bán hay không, vốn là chủ đề được bàn tán của rất nhiều show diễn lớn gần đây. Câu trả lời là không chỉ tại Việt Nam, tất cả show diễn của các ngôi sao đều được lấp bởi số lượng vé 20-30% đến từ chợ đen. Show diễn này cũng sẽ kéo theo số lượng fan rất lớn từ các quốc gia khác. Tôi có cảm giác khá tốt về việc bán vé vì hiệu ứng của họ hiện tại quá lớn. Nó vượt qua ngưỡng bùng nổ của việc chấp nhận bỏ tiền cho một đêm diễn thế này", người này nói.

Concert của BlackPink diễn ra cuối tháng 7 tại Hà Nội. Họ là nghệ sĩ Kpop đầu tiên tổ chức concert tại Sân vận động Mỹ Đình.

