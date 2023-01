BST ‘Tommy x Miffy’ được lòng sao Việt

Mở đầu sự kiện ra mắt BST là phần trình diễn của ca sĩ Tiên Tiên và Trúc Nhân. Tiên Tiên mang đến loạt ca khúc đình đám như My everything, Say you do, Lo xa giúp khấy động không khí. Bằng giọng ca ấn tượng, đầy cảm xúc hòa cùng giai điệu sôi động, hai nghệ sĩ đã làm nóng không gian Tommy Hilfiger Vincom Mega Mall Thảo Điền.