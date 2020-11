BST lấy cảm hứng từ kinh đô thời trang Paris của The Maven

Ra đời từ 2017 và chính thức mở cửa hàng đầu tiên năm 2018, thương hiệu thời trang thiết kế nữ The Maven đã có chỗ đứng nhất định. Với mong muốn tạo ra thương hiệu vượt lên trên xu hướng thời trang nhanh, các sản phẩm may mặc thủ công của The Maven được thực hiện tỉ mỉ và tinh tế. Nếu những BST trước đây mang phong cách dịu dàng, thanh lịch đặc trưng, “Herbarium Book” và “Le Prestige” lại được xem là nét chấm phá khác biệt dịp thu đông năm nay. Lấy ý tưởng từ cuốn sách lưu trữ những mẫu thực vật, BST “Herbarium Book” như nhật ký ghi lại hành trình cuộc đời của người phụ nữ. Đó là minh chứng lưu trữ những gì đẹp nhất người phụ nữ đã đi qua, thanh xuân rực rỡ và những rung cảm đầu đời.