Bruno Mars rút khỏi đề cử giải Grammy 2023

Bruno Mars và cộng sự không nói lý do cụ thể về quyết định trên. Anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức Grammy.

Silk Sonic càn quét Grammy 2022 và mang về 4 giải thưởng.

Tờ Rolling Stone đưa tin Bruno Mars quyết định không nộp đề cử album An Evening With Silk Sonic (dự án kết hợp với ca sĩ Anderson .Paak) cho giải Grammy 2023.

"Chúng tôi thực sự đặt tâm huyết vào album này, nhưng Silk Sonic muốn rút khỏi giải Grammy một cách duyên dáng, khiêm tốn và quan trọng nhất là quyến rũ. Chúng tôi hy vọng có thể cùng mọi người kỷ niệm một năm tuyệt vời của ngành âm nhạc. Cảm ơn vì đã để Silk Sonic phát triển mạnh mẽ", Bruno Mars chia sẻ.

Hai thành viên của nhóm Silk Sonic không giải thích lý do rút khỏi giải Grammy. Tuy nhiên, Bruno Mars cho rằng sự công nhận của khán giả dành cho bài hát Leave the Door Open là quá đủ, những thứ khác không còn quan trọng.

"Andy và tôi cùng những người làm việc trong dự án này đã chiến thắng khi cả thế giới ủng hộ Leave the Door Open. Cảm ơn Grammy đã cho phép Silk Sonic được biểu diễn và nhận giải tại buổi lễ. Sẽ thật điên rồ khi đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì", anh giải thích.

Bruno Mars cho rằng Silk Sonic đã chiến thắng khi Leave the Door Open được ủng hộ.

An Evening With Silk Sonic được phát hành vào tháng 11/2021 và nhận nhiều đánh giá tích cực. Album được các nhà phê bình kỳ vọng sẽ nhận được nhiều đề cử và là ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục Album của năm tại Grammy 2023. Trước đó, đĩa đơn Leave the Door Open càn quét giải Grammy 2022, giành Kèn vàng tại 4 hạng mục - Ca khúc R&B, Màn trình diễn R&B, Bài hát và Bản thu âm của năm.

Trên trang bìa Rolling Stone năm ngoái, hai ngôi sao tiết lộ dịch bệnh Covid-19 giúp họ có nhiều thời gian để hoàn thiện bài hát. "Chúng tôi phải nghiên cứu kỹ càng để có nhạc cụ phù hợp, kể cả mặt trống của Andy. Trước album này, tôi chưa bao giờ nhận ra việc chọn đúng cây guitar hay dây đàn quan trọng nhường nào", Bruno Mars chia sẻ.

Ca sĩ Just the Way You Are đã có 6 năm "oanh tạc" tại Grammy. Anh giành được 15 giải Grammy và 30 đề cử ở nhiều hạng mục. Trong khi đó, Anderson .Paak đã mang về tổng cộng 4 giải Grammy.