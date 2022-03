Bruce Willis dừng đóng phim vì hội chứng bất lực ngôn ngữ

Gia đình của ngôi sao phim “Die Hard” thông báo ông mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ. Bruce Willis buộc phải từ bỏ việc diễn xuất.

People đưa tin ngày 30/3, diễn viên kiêm người mẫu Emma Heming Willis đã công bố tin tức Bruce Willis được chẩn đoán mắc chứng bất lực ngôn ngữ và không thể tiếp tục diễn xuất. Emma Heming Willis đã kết hôn với Bruce Willis vào năm 2009 và có hai con gái chung đều ở độ tuổi nhi đồng.

Bruce Willis từ bỏ diễn xuất ở tuổi 67

Bài đăng của cô viết: “Gửi đến những người hâm mộ tuyệt vời của Bruce, đại gia đình chúng tôi xin được thông báo thời gian qua Bruce đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và mới đây được chẩn đoán mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ. Căn bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng nhận thức của anh ấy”.

Bức ảnh của Bruce Willis được chia sẻ cùng bài đăng thông báo về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên. Ảnh: Emmahemingwillis.

“Vì tình trạng sức khỏe không cho phép, sau khi cân nhắc kỹ càng, Bruce buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất mà anh ấy đã tâm huyết cả cuộc đời”, Emma Heming Willis thông báo. Người đẹp cho biết đây là khoảng thời gian rất khó khăn với đại gia đình và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ, ủng hộ từ cộng đồng người hâm mộ.

Cô tiếp tục: “Đại gia đình sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này và muốn chia sẻ thông tin tới người hâm mộ của Bruce, bởi chúng tôi biết các bạn yêu mến anh ấy tới nhường nào cũng như các bạn quý giá với anh ấy ra sao. Chúng tôi sẽ sống như những gì Bruce vẫn thường nói, ‘Vui hết mình’”.

Bài đăng của Heming Willis được ký tên chung gồm vợ, vợ cũ và các con của tài tử. Nội dung tương tự cũng được vợ cũ của tài tử, nữ diễn viên Demi Moore, đăng tải. Chỉ sau vài giờ, các bài đăng của họ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Người hâm mộ bày tỏ tình yêu và lòng hâm mộ với Bruce Willis cũng như gửi lời chúc ông sớm bình phục.

Bruce Willis đã bước sang tuổi 67. Ông có 5 người con sau hai cuộc hôn nhân. Họ gồm Rummer Willis, Scout Willis, Tallulah Willis sau cuộc hôn nhân đầu tiên (1987-2000) với Demi Moore và Mabel Willis, Evelyn Willis từ cuộc hôn nhân hiện tại (năm 2009 tới nay) với Heming Willis. Trong những năm qua, tài tử vẫn giữ quan hệ khăng khít với vợ cũ và các con riêng. Hôm 19/3, Demi Moore đã cùng ăn mừng sinh nhật chồng cũ.

Theo Mayo Clinic, hội chứng bất lực ngôn ngữ là “tình trạng bệnh lý khi một người mất khả năng giao tiếp. Nó có thể ảnh hưởng tới khả năng nghe, nói, viết và đọc hiểu ngôn ngữ”. Hội chứng này “thường đột ngột xảy ra sau một chấn thương vùng đầu hoặc cơn tai biến. Nhưng nó cũng có thể là hậu quả của một khối u não hoặc bệnh tật gây ra tình trạng tổn thương tiến triển hoặc vĩnh viễn (thoái hóa)”.

Bruce Willis xuống sức những năm gần đây

Bruce Willis đã có nhiều thập kỷ tung hoành tại Hollywood. Ông nổi tiếng hơn cả với vai chàng cảnh sát John McClane của thương hiệu hành động Die Hard. McClane trong Die Hard (1988) là vai diễn đã đưa Willis từ chỗ một anh chàng vô danh tại Hollywood lên hàng ngôi sao hành động.

Trong các thập kỷ sau đó, sự nghiệp của tài tử thăng hoa khi vào vai những người anh hùng cơ bắp mang trái tim vàng trên màn ảnh rộng. Bruce Willis thủ vai chính trong Armageddon (1998), The Fifth Element (1997), The Sixth Sense (1996) và hàng chục bộ phim lớn nhỏ khác. Willis từng hai lần nhận giải Emmy vào các năm 1987 và 2000. Ông lần lượt giành chiến thắng tại hạng mục Nam chính xuất sắc trong phim truyền hình thể loại chính kịch với Moonlight (1985) và Nam diễn viên khách mời xuất sắc trong series hài kịch với Friends.

Diễn xuất của tài tử trong Die Hard (1988). Thương hiệu đã được sản xuất 5 phần, với tác phẩm mới nhất là A Good Day to Die Hard ra mắt năm 2013. Ảnh: IMDb.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Bruce Willis có dấu hiệu chững lại. Ông thiếu vắng những vai diễn mới ấn tượng trên màn ảnh. Năm 2018, ngôi sao thủ vai chính trong bộ phim hành động, giật gân Death Wish của đạo diễn Eli Roth. Đây là tác phẩm làm lại từ chùm phim cùng tên ra mắt từ thập niên 1970 với Charles Bronson trong vai chính.

Năm 2019, Bruce Willis vào vai David Dunn trong bộ phim Glass của M. Night Shyamalan. Gần 20 năm trước, ông từng hóa thân thành nhân vật này trong bộ phim Unbreakable (2000) cũng do Night Shyamalan đạo diễn. David Dunn được trời phú cho cơ thể bất hoại. Nhưng năng lực này cũng đẩy cuộc đời anh vào bi kịch.

Sau Glass, Bruce Willis liên tục đóng phim mới, với 24 dự án trong chưa đầy bốn năm. Riêng năm 2021, tài tử góp mặt vào 8 phim điện ảnh, nhưng không tác phẩm nào trong số này đạt chất lượng trên trung bình. Giải Mâm xôi Vàng 2022 thậm chí còn tạo riêng một hạng mục mang tên Diễn xuất tệ nhất của Bruce Willis trong một bộ phim ra mắt năm 2021.

Trong năm 2022, Bruce Willis đã bỏ túi 7 dự án phim mới - 2 đã phát hành, 2 đang chờ ngày ra rạp và số còn lại vẫn ở khâu hậu kỳ. Tuổi tác và tình trạng sức khỏe vừa được công bố của Bruce Willis phần nào giải thích cho việc thời gian qua ông đóng rất nhiều phim, nhưng đều chỉ nhận các vai phụ ít dấu ấn.