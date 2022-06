Brouhaha nghĩa là gì?

Brouhaha được cho là có nguồn gốc từ tiếng Pháp, một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ lại cho rằng nó có nguồn gốc từ tiếng Do Thái.

Brouhaha /ˈbruː.hɑː.hɑː/ (danh từ): Sự ồn ào, hỗn độn.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa brouhaha là những tiếng ồn ào hoặc phẫn nộ khi phàn nàn về một điều gì đó. Theo Merriam-Webster Dictionary, brouhaha có nguồn gốc từ tiếng Pháp và lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1890.

Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ, brouhaha là biến thể của từ tượng thanh. Một số khác lại tin rằng brouhaha có nguồn gốc từ cụm từ "barukh habba" trong tiếng Do Thái, nghĩa là "phước lành cho người đến".

Thời gian đầu, brouhaha được dùng với ý nghĩa tương tự tiếng vỗ tay hoặc sự hỗn loạn của âm thanh. Theo thời gian, từ này được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh để chỉ những tình huống lộn xộn, hỗn loạn.

Ứng dụng của từ brouhaha trong tiếng Anh:

- My sister, the "drama queen", made a huge brouhaha over her broken nail.

Dịch: Chị gái tôi, một "bà chúa drama", làm ầm lên chỉ vì chiếc móng tay bị gãy.

- When the teenager realized someone had stolen her phone, she flew into a brouhaha and threatened several of her friends.

Dịch: Khi nhận ra ai đó đánh cắp chiếc điện thoại, cô gái đã lao vào đám đông hỗn loạn và đe dọa vài người bạn.