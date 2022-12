Brother Việt Nam xây dựng nhà vệ sinh cho bà con dân tộc thiểu số

Năm 2022, Brother Việt Nam đã chung tay cải thiện điều kiện sống cho bà con dân tộc Jarai tại làng Chư Rui, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thông qua dự án “Xây mới nhà xí khô”.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hiện nay, phát triển bền vững trở thành mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp tại nhiều quốc gia. Với Tập đoàn Brother, con người, cộng đồng và môi trường luôn là trọng tâm cho các hoạt động phát triển bền vững. Trong đó, hỗ trợ cộng đồng là hoạt động được ưu tiên của tập đoàn nói chung và Brother Việt Nam nói riêng.

Công ty lựa chọn mục tiêu góp phần xây dựng cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi, đồng thời quản lý bền vững tài nguyên nước, hệ thống vệ sinh cho những địa phương vùng sâu vùng xa.

Năm 2022, Brother Việt Nam đã liên hệ với đại diện Giáo xứ Antôn để thực hiện dự án “Xây mới nhà xí khô” tại làng Chư Rui, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Dự án nhằm hỗ trợ bà con dân tộc Jarai cải thiện điều kiện sống còn nhiều khó khăn, nâng cao nhận thức về vệ sinh còn lạc hậu.

Đại diện Brother Việt Nam trao tặng 20 nhà xí khô cho người dân tại làng Chư Rui.

Từ trước tới nay, người dân tại đây thường mắc các loại bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, tay chân miệng, giun sán. Nguyên nhân chính đến từ việc thiếu nước sạch, sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh, phóng uế bừa bãi, thực hành vệ sinh cá nhân chưa tốt.

Với sự giúp đỡ của đại diện Giáo xứ và bà con địa phương, Brother Việt Nam đã nhanh chóng xây dựng 20 nhà xí trong khoảng một tháng.

Nhà xí khô được hoàn thiện tươm tất cho bà con.

Để thực sự thấu hiểu những khó khăn và trăn trở của người dân, Tổng giám đốc Brother Việt Nam cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến làng Chư Rui, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và trao tặng các công trình nhà xí đến các gia đình đồng bào dân tộc. Đồng thời, công ty chuẩn bị một số món quà để bà con có thêm niềm vui khi đón nhận sự yêu thương, chia sẻ từ tấm lòng của tập thể nhân viên Brother Việt Nam.

Người dân tại làng Chư Rui đón nhận những món quà từ Brother Việt Nam.

Thông qua dự án tài trợ xây dựng nhà xí khô, công ty hy vọng giúp bà con có điều kiện vệ sinh tốt hơn, nâng cao nhận thức về giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và bảo vệ môi trường chung.

Tại Brother Việt Nam, "Sát cánh cùng bạn - At your side" là một hành trình không bao giờ kết thúc. Với thế mạnh là các công nghệ độc đáo và mạng lưới toàn cầu, công ty sẽ tiếp tục giải quyết các thách thức khác nhau thông qua việc cung cấp các sản phẩm thiết bị văn phòng, máy may gia đình cao cấp trên toàn thế giới. Brother Việt Nam hy vọng có thể mở rộng giá trị doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa một xã hội bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn.