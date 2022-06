Brooklyn Beckham thu xếp công việc để đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật muộn. Anh và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới hồi tháng 4.

Daily Mail đưa tin ngày 29/6 (giờ địa phương), Brooklyn Beckham và Nicola Peltz hôn nhau trong nhà hàng ngoài trời ở Saint-Tropez, Pháp. Sau đó, đôi uyên ương đi dạo quanh thành phố biển và tận hưởng buổi tối lãng mạn. Họ được nhiều người nhận ra.

Con trai Beckham và vợ đang tận hưởng tuần trăng mật muộn ở châu Âu. Trên trang cá nhân, Brooklyn chia sẻ bài đăng cho thấy Nicola xúc động khi nghe bản tình ca Can't Help Falling in Love được phát trong nhà hàng.

"Chúng tôi đã thưởng thức trọn vẹn ca khúc này vào ngày đầu tiên của tuần trăng mật", Brooklyn chú thích và bày tỏ thêm: "Anh yêu em nhiều lắm, em yêu".

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz hôn nhau ở nhà hàng ngoài trời. Ảnh: Daily Mail.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Talter, Nicola cho biết chồng cô đang thăng hoa với công việc làm đầu bếp. Chàng trai 23 tuổi được kể không còn áp lực chuyện phải làm hài lòng mọi người về nghề nghiệp của mình.

Từng thử sức với vai trò nhiếp ảnh gia và người mẫu chuyên nghiệp, tuy nhiên gần đây, Brooklyn đã chuyển sang công việc bếp núc. Anh phát hành show nấu ăn Cookin' with Brooklyn từ tháng 12/2021. Ban đầu, Brooklyn bị chê kém cỏi vì chưa qua đào tạo bài bản vẫn tham gia chương trình nấu ăn.

"Cuối cùng anh ấy đã tìm thấy chân lý trong sự nghiệp. Từ ngày bùng dịch, anh ấy chỉ muốn xuống bếp. Vào một ngày nọ, Brooklyn và tôi bắt đầu ghi lại video làm bếp. Tôi đã hỏi chồng rằng: 'Đây có phải những gì anh yêu thích?'", Nicola chia sẻ.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết cha cô - tỷ phú Nelson Peltz - đã cho con rể lời khuyên về hướng đi mới. Cô đã nghe được cuộc gọi tâm sự giữa chồng mình và cha đẻ.

Đôi trẻ thể hiện những cử chỉ lãng mạn như ngày mới yêu. Ảnh: Daily Mail.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới trong dinh thự triệu USD ở Palm Beach, bang Florida vào ngày 9/4 (giờ Mỹ). Trong ba ngày diễn ra hôn lễ, anh ninh được thắt chặt. Khách mời được yêu cầu không chụp ảnh, quay video.

Hiện tại, vợ chồng Brooklyn sống và làm việc ở New York, Mỹ. Cậu cả nhà Beck chưa về Anh thăm gia đình từ sau lễ cưới.