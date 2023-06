Brooklyn Beckham lại gây tranh cãi vì nấu ăn

Video nấu ăn của Brooklyn Beckham đang gây chú ý, theo Page Six. Cụ thể, Brooklyn đăng tải video hướng dẫn chiên gà. Trong clip hợp tác với thương hiệu chuyên kinh doanh sản phẩm làm từ quả olive, anh phủ ức gà với hỗn hợp sữa, lăn chúng qua gia vị, bột mì rồi chiên trên chảo nóng.

Điều đáng nói, Brooklyn đã đổ cả một chai dầu trị giá 25 USD vào chảo để chiên 2 miếng gà. Hành động này khiến anh nhận về loạt ý kiến tiêu cực.

"Anh ấy sử dụng rất nhiều dầu", "Anh ta sử dụng lượng sữa, dầu cho khoảng 20 người ăn để chiên 2 miếng gà", "Chai dầu olive đó trị giá 25 USD ", "Ngần ấy nguyên liệu cho 2 miếng gà"... là các bình luận xuất hiện bên dưới video của Brooklyn Beckham.

Và cũng giống các lần trước, Brooklyn Beckham không phản hồi những lời chế giễu, chỉ trích từ thành viên mạng.

Trước đây, Brooklyn từng ra mắt Cookin' With Brooklyn. Chương trình gây chú ý khi có một nhóm gồm 62 chuyên gia để giúp anh trình diễn cách làm bánh sandwich. Trong số đó, có một nhà sản xuất ẩm thực phê duyệt công thức, 5 người điều khiển máy quay và 9 nhà sản xuất.

Brooklyn vốn không được đào tạo về nấu ăn chuyên nghiệp. Điều này trở thành vấn đề chính khiến show nấu ăn không được đánh giá cao. Mặt khác, Brooklyn Beckham bị chê bai khi tự gọi mình là đầu bếp.

Trở thành đầu bếp là "mục tiêu" thứ 3 trong sự nghiệp của Brooklyn Beckham. Khi còn là một thiếu niên, anh ước muốn làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp giống cha. Sau đó, Brooklyn theo học nhiếp ảnh và truyền thông tại một trường ở London. Anh được nhận vào học nhiếp ảnh tại Trường Parsons tại New York, Mỹ. Tuy nhiên Brooklyn đã bỏ học sau chưa đầy một năm. Ngoài ra, con trai cả nhà Beckham từng thử sức làm người mẫu.

Chính vì sự nghiệp thiếu dấu ấn, Brooklyn Beckham thường mang tiếng không có tài, chủ yếu dựa hơi cha mẹ.

