Brooklyn Beckham lại bị phàn nàn

Brooklyn Beckham khiến khán giả không hài lòng khi chỉ tôn vinh bạn gái, bỏ quên mẹ và em gái.

Theo tạp chí Hello, Brooklyn Beckham dành những lời có cánh cho hôn thê - nữ diễn viên Nicola Peltz - dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

"Chúc em có ngày Quốc tế Phụ nữ hạnh phúc. Em là người truyền cảm hứng cho anh mỗi ngày. Không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu em sẽ ra sao. Em mãi là thiên thần và là tri kỷ của anh. Em là người tài năng, ngọt ngào và tốt bụng nhất anh từng biết. Yêu em rất nhiều", Brooklyn viết.

Nicola Peltz đáp lại tình cảm của hôn phu: "Em yêu anh nhiều hơn thế".

Brooklyn Beckham và hôn thê hướng dẫn nấu ăn trong một chương trình. Ảnh: Vogue.

Bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp vợ chồng tương lai, nhiều người để lại bình luận cảm thấy khó chịu khi Brooklyn Beckham không tôn vinh Victoria Beckham dịp Quốc tế Phụ nữ.

"Còn mẹ của bạn thì sao? Người đầu tiên bạn nên tôn vinh là mẹ của bạn", "Tôi nghĩ bạn nên cảm ơn người phụ nữ đưa bạn đến với thế giới. Cô ấy là người tuyệt vời và truyền nhiều cảm hứng"... là một số bình luận của cộng đồng mạng.

Trước đó ít ngày, Brooklyn Beckham đăng ảnh mừng sinh nhật tuổi 23. Dưới bài viết, bà Beck bình luận thể hiện tình cảm với con trai: "Chúc mừng sinh nhật con. Mẹ và gia đình yêu con rất nhiều".

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 và là con trai cả của gia đình Beckham. Chàng trai thường xuyên bị gọi là người con kém tài nhất của nhà Beck. Anh từng làm nhiều nghề như nhiếp ảnh gia, cầu thủ, người mẫu... nhưng không đạt được thành tựu ấn tượng.

Gần đây, Brooklyn Beckham thử nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn, xuất hiện trong các chương trình. Song, anh bị một MC nổi tiếng chỉ trích là xem thường các đầu bếp nổi tiếng khi hướng dẫn nấu ăn trên sóng truyền hình.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn vào tháng 4. Ảnh: @nicolaannepeltz.

Brooklyn Beckham gần đây được chú ý với thông tin làm lễ cưới nữ diễn viên Nicola Peltz vào ngày 9/4. Hôn lễ dự kiến tổ chức tại biệt thự có hướng nhìn ra biển trị giá 103,5 triệu USD của tỷ phú Nelson Peltz.

Nicola Peltz sinh năm 1995 và là con gái của tỷ phú Nelson Peltz. Cô bén duyên với diễn xuất từ năm 11 tuổi, từng góp mặt trong Transformers: Age of Extinction và bộ phim The Last Airbender...