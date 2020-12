Brooklyn Beckham bỏ nghề

Con trai lớn của Beckham đang nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia để trở thành người mẫu chuyên nghiệp, công việc anh vốn bỏ ngang để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.

Thông tin Brooklyn Beckham muốn chuyển nghề được The Sun đăng tải ngày 3/11. Tờ báo Anh cho biết chàng trai 21 tuổi đang được chuyên gia Robert Ferrell - người từng làm nên thành công cho bộ ba siêu mẫu Naomi Campbell, Claudia Schiffer và Kate Moss - dành thời gian đào tạo thành người mẫu chuyên nghiệp.

"Brooklyn có hậu thuẫn là vợ chồng Beckham. Cậu cũng là gương mặt quen thuộc trên mặt báo. Cậu được nhiều chuyên gia đầu ngành thời trang giúp đỡ và có tham vọng chinh phục làng mốt thế giới", nguồn tin từ The Sun nói.

Brooklyn Beckham lại muốn đổi nghề. Ảnh: SDM, Huffington Post.

Dưới sự dẫn dắt của Ferrell, quý tử nhà Beck được kỳ vọng thành công sau thời gian không đạt bất kỳ thành tựu gì từ sự nghiệp nhiếp ảnh.

Brooklyn Beckham từ lâu vốn bị truyền thông phương Tây xem là cậu con trai không có tài năng nổi bật của hai ngôi sao David và Victoria Beckham. 15 tuổi, Brooklyn từng được đào tạo ở vị trí hậu vệ của Arsenal nhưng bị trả về do không có năng khiếu.

Sau đó, quý tử nhà Beck được mẹ giúp đỡ tiến vào ngành thời trang. Anh từng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí như Style, Reserved, Vogue… dù chỉ cao 1,74 m, thấp xa so với lứa người mẫu nam hiện tại.

Chàng trai 21 tuổi cũng từng theo học trường nhiếp ảnh danh tiếng Parsons School of Design nhưng bỏ ngang. Quyển sách ảnh What I See bị chê thậm tệ. The Guardian không ngại gọi đây là “sản phẩm được tạo bởi kẻ vô dụng, thiếu đầu tư từ mặt hình ảnh đến nội dung”.

Brooklyn Beckham gần đây được chú ý trên mặt báo với thông tin chuẩn bị tổ chức lễ cưới cùng diễn viên Nicola Peltz. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đám cưới của quý tử nhà Beck và con gái tỷ phú phải dời sang năm 2022.