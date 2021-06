Britney Spears xuất hiện sau khi tiết lộ về cuộc sống như nô lệ

Britney Spears rời khỏi phiên tòa với trạng thái nhẹ nhõm sau khi trút bỏ hết những nỗi niềm cất giấu trong lòng.

Hình ảnh Britney Spears rời khỏi phiên tòa ở Los Angeles (Mỹ) hôm 23/6 được Daily Mail đăng tải. Trong ảnh, công chúa nhạc pop đích thân lái xe chở bạn trai và vệ sĩ ở phía sau.

Khi bắt gặp ống kính paparazzi, Sam Asghari thể hiện vẻ mặt nhăn nhó, còn Spears ra về với thái độ bình tĩnh. Cô mang kính từ lúc bước vào cho đến khi đi khỏi nơi diễn ra phiên điều trần.

Britney Spears lái xe sau phiên tòa gây xôn xao. Ảnh: Daily Mail.

Chỉ vài giờ trước đó, Britney Spears gây chấn động showbiz quốc tế với chia sẻ bản thân bị kiểm soát, bị cấm kết hôn và sinh con, bị đối xử như nô lệ và phải chịu sự trừng phạt của cha đẻ suốt 13 năm qua.

Theo những gì đăng trên New York Times, giọng ca ...Baby One More Time đã khẳng định mình luôn luôn bị giám sát, kể cả lúc thay trang phục. Cô bị ép sử dụng lithium - một loại thuốc ức chế tinh thần mạnh, được sử dụng để điều trị bệnh rối loạn lưỡng cực.

"Tinh thần bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium trong 5 tháng. Tôi bị ép uống nó và luôn cảm giác chóng mặt, say xỉn. Ông ấy cho 6 y tá đến nhà túc trực và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa tôi không thể bước chân ra khỏi nhà", giọng ca sinh năm 1981 kể.

Nói chuyện với thẩm phán, nữ ca sĩ mong muốn chấm dứt quyền bảo hộ của ông Jamie Spears mà không phải qua đánh giá. Theo cô, có những cách để chấm dứt quyền bảo hộ mà không cần đánh giá. Spears hy vọng tòa có thể xem xét trường hợp của cô.

Trên mạng xã hội, Justin Timberlake và nhiều ngôi sao Hollywood đã treo hashtag #FreeBritney, yêu cầu trả tự do cho công chúa nhạc pop. Hashtag này cũng xuất hiện trong hơn 1 triệu bài đăng trên Twitter.

Britney Spears không được sống cuộc đời như mình mong muốn kể từ năm 2008. Ảnh: Pinterest.

Theo People, Britney Spears chịu sự giám hộ của ông Jamie Spears từ năm 2008, sau khi cô tự giam mình trong phòng suốt 72 giờ. Những năm qua, nữ ca sĩ đã đấu tranh thoát khỏi cha đẻ, nhưng tòa không đồng ý. Britney Spears khẳng định cô sống như nô lệ, không được gặp con, không được trả lời phỏng vấn hoặc thậm chí không được tự do bầu cử.