Tự truyện hé lộ nhiều sao hạng A là người yêu cũ của Britney Spears

Trong cuốn tự truyện của ca sĩ Britney Spears chưa ra mắt, nhiều ngôi sao hạng A được nhắc đến với tư cách là người tình cũ của cô.

Justin Timberlake và Britney Spears. Ảnh: CNN.

Trong khoảng những năm 2000, Britney Spears không chỉ được biết đến với nhiều bài hát làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng như Baby One More Time, I'm A Slave 4 U, Lucky... Nữ ca sĩ này còn được nhắc đến với hàng loạt mối tình chóng vánh. Trong đó có nhiều ngôi sao hạng A, người nổi tiếng. Justin Timberlake từng có một bài hát được cho là bức thư gửi đến Spears mang tên Cry Me A River.

Tuy nhiên, những gì báo chí và truyền thông được biết khác xa với những gì Spears viết trong cuốn tự truyện. Nhà xuất bản Simon & Schuster đã tiếp nhận bản thảo này. "Cuốn sách không có gì ngoài sự thật với những ngôn từ khẳng định mạnh mẽ của Britney Spears, đặc biệt về các hành trình tình ái gian nan của mình, hầu hết là ngôi sao hạng A. Chúng tôi sẽ cân nhắc tính pháp lý của các thông tin trong cuốn sách này", đại diện nhà xuất bản cho biết.

Trong cuốn tự truyện, Spears đã nhắc tới diễn viên Collin Farrell và mối tình lãng mạn của họ vào năm 2003. Cô cho rằng anh đã có những hành động lệch lạc khi gửi một miếng dán ôtô có nội dung: "Hãy cho mọi người biết bạn đã được ngủ cùng Collin Farrell". Phía nam diễn viên chỉ nói rằng bản thân là một người phóng túng trong những năm 2000 vì vậy có thể anh đã hành động không phải. Dù vậy, Farrell vẫn không khẳng định sự tồn tại của miếng dán đó.

Một cái tên khác không thể không kể đến chắc chắn là Justin Timberlake. Mối tình của họ đã tiêu tốn hàng đống giấy mực của báo chí với hàng loạt bài viết sau khi chia tay. Sự việc này đã khiến Spears rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Trong một cuộc phỏng vấn với MC Diane Sawyer, Spears đã bật khóc khi người dẫn chương trình gặng hỏi về mối tình này. Chi tiết đoạn phỏng vấn đã được thêm vào bộ phim tài liệu về Spears, Framing Britney Spears.

Danh sách người yêu cũ cô còn có thể đề cập đến trong cuốn tự truyện của mình là Jason Alexander (cuộc hôn nhân kéo dài 55 giờ), Fred Durst, Jared Leto và Wade Robson...

Nữ ca sĩ Madonna cũng được nhắc tới trong cuốn tự truyện này. Sau nụ hôn gây xôn xao dư luận của hai nữ ca sĩ trên sân khấu VMAs 2003, Spears cảm thấy mình cần phải đính chính việc này. Cô muốn công khai với mọi người về sự thật đằng sau hàng loạt tin đồn cặp kè với phụ nữ.

Bên cạnh con đường tình yêu đầy sóng gió, cuốn tự truyện còn kể về quá trình Spears thoát khỏi quyền giám hộ của cha mình để tìm thấy tự do. Đây từng là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong cộng đồng yêu âm nhạc trên thế giới, hashtag #FreeBritney đã viral ở nhiều nền tảng. Sự việc xảy ra vào năm 2008, sau khi nữ ca sĩ có nhiều hành vi cực đoan như cạo đầu, đập phá đồ đạc... tòa đã chỉ định cha cô, Jamie Spears sẽ là người giám hộ cho nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, dưới sự quản lý của người cha, cô phải làm việc nhiều năm liền không có ngày nghỉ. Những khoản thù lao chảy hết vào túi của ông. Điều này đi ngược lại quy định về quyền giám hộ rằng, người giám hộ không được làm bất kỳ điều gì phục vụ quyền lợi cho bản thân. Tháng 11/2021, trải qua quá trình đấu tranh bền bỉ, Spears mới chính thức thoát khỏi "nhà tù" của cha mình.

Theo thông tin mới nhất, cuốn tự truyện đã bị lùi lịch xuất bản vô thời hạn bởi các thông tin từ phía Spears đưa ra cần phải được xác thực. Chúng có thể làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm người khác, đặc biệt là các ngôi sao hạng A mà Spears nhắc tới. Ngoài Collin Farrell, nhiều nhân vật khác trong cuốn sách chưa có phản hồi cụ thể về câu chuyện Britney viết.