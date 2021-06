Britney Spears và những mỹ nhân của trào lưu nhạc pop những năm 2000

Ngay khi ra mắt Baby one more time, cái tên Britney Spears đã "làm mưa làm gió" khắp các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới năm 1999. Vũ điệu sôi động cùng với giai điệu tươi trẻ của Baby one more time còn làm sống dậy mạnh mẽ trào lưu âm nhạc teen pop những năm cuối thập niên 90 và đầu 2000.