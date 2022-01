Britney Spears và em gái đấu khẩu

Britney Spears cho rằng em gái lợi dụng mình để PR cuốn hồi ký mới. Trong khi đó, Jamie Lynn nói luôn ủng hộ chị, mong muốn nữ ca sĩ bỏ qua tất cả để tiến về phía trước.

"Jamie Lynn. Chị không nghĩ cuốn sách của em nói điều tốt về chị. Chị thề mình đã nói em là đồ cặn bã. Chị nói những điều khắc nghiệt vì em làm tổn thương chị với những gì đã làm. Em đâu có bị gia đình đối xử tệ như chị. Dù sao đi nữa chị vẫn chúc em có cuộc sống tốt đẹp hơn vì em xứng đáng với điều đó".

Vulture trích bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Britney Spears ngày 16/1. Tạp chí Mỹ cho rằng chị em công chúa nhạc pop lần nữa chiến đấu trên mạng xã hội. Vụ việc bắt nguồn từ khi Jamie Lynn phát hành tự truyện I Should Have Said.

Jamie Lynn Spears khóc khi nói về mối quan hệ với chị gái. Ảnh: ABC.

Chị em đấu khẩu trên mạng xã hội

Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning America, Jamie Lynn tuyên bố cô luôn cố gắng giúp chị gái thoát khỏi quyền giám hộ. Nữ diễn viên thấy vui khi chứng kiến chị mình được tự do.

Tuyên bố của Jamie Lynn trái ngược hoàn toàn những gì Britney Spears nói về em gái. Một ngày sau khi bị Jamie Lynn nhắc đến nhằm PR cuốn tự truyện, giọng ca Toxic nhanh chóng phản bác.

"Tôi bị sốt đến mức đầu hàng, không quan tâm những gì em ấy nói. Jamie Lynn không ở gần tôi nhiều, nhất là lúc tôi bị mất kiểm soát. Em ấy chỉ làm mọi cách để bán cuốn sách có nhắc đến tôi", Britney Spears đáp trả.

Công chúa nhạc pop cho rằng em gái là người hạnh phúc hơn mình về mọi mặt. Jamie Lynn không phải kiếm tiền cho gia đình và được hưởng mọi thứ. "Hy vọng cuốn sách của em thành công tốt đẹp, Jamie Lynn", Britney viết.

Sau lời đáp trả của chị, Jamie Lynn tiếp tục có bài đăng phản bác.

Britney Spears thời còn thân thiết với em gái. Ảnh: Mega.

"Thành thật thì những điều đang được nói hoàn toàn không phải là sự thật. Tôi đang cố làm rõ điều đó", Jamie Lynn ám chỉ đến những lời dọa giết và sự bối rối trước những bình luận của Britney Spears.

Jamie Lynn khẳng định cuốn sách của mình hoàn toàn không nói về Britney Spears. Cô không thể tránh khỏi việc sinh ra là một phần của gia đình. "Tôi đã làm việc chăm chỉ từ khi còn là thiếu niên. Tôi xây dựng sự nghiệp bất chấp việc là em gái của ai đó", Jamie Lynn viết.

Khi vụ việc chị em đấu khẩu lần nữa trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội, Jamie Lynn cho rằng cô đang nói những gì rất thật để chữa lành tổn thương của chính mình. Cô mong muốn chị gái nhận ra điều đó và bước tiếp về phía trước.

"Bất kể điều gì xảy đến, tôi luôn yêu thương chị của mình. Tôi ở đây vì chị ấy. Đã đến lúc chấm dứt những điều không lành mạnh đã kiểm soát cuộc sống của tôi bấy lâu nay", Jamie Lynn chia sẻ.

Cũng trong chương trình Good Morning America, tuy cho rằng không mượn chị gái để PR, Jamie Lynn liên tục khóc để nói về Britney Spears. "Tôi đoán mọi thứ giữa chị em tôi đã trở nên phức tạp. Tôi luôn yêu chị gái mình dù có thế nào đi nữa", cô nói với MC Juju Chang.

Trước đó, việc Jamie Lynn ra sách vốn bị nhiều khán giả chỉ trích. Ban đầu, cô định dùng lời bài hát Baby One More Time của chị gái để đặt tên tự truyện. Sau nhiều tranh cãi, cô đổi tên cuốn sách từ I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out thành Things I Should Have Said.

Dứt tình

Việc gọi Jamie Lynn là "đồ cặn bã" ngày 12/1 không phải động thái đáp trả đầu tiên của Britney Spears với em gái. Nữ ca sĩ quyết định dứt tình sau khi hủy theo dõi Jamie Lynn.

Theo Fox News, hành động của Britney Spears là giọt nước tràn ly. Jamie Lynn xuất hiện vào lúc Spears được nhiều người ủng hộ. Cộng đồng mạng cho rằng cô chỉ lợi dụng chị gái làm bàn đạp để trở lại showbiz, kiếm tiền.

Nhiều lần, giọng ca Oops!... I Did it Again cảnh cáo em gái nên im lặng vì cô không có tư cách. "Jamie Lynn không bao giờ xuất hiện trong đời tôi suốt 13 năm qua, kể cả những lúc tôi gục ngã nhất", Britney Spears khẳng định.

Giữa tháng 7, khi quyền giám hộ của Britney Spears diễn ra gay gắt, thông tin từ tòa án cho thấy Jamie Lynn là thành viên duy nhất trong gia đình không hưởng lợi từ tài sản của chị gái.

Sau khi em gái nói bóng gió vụ việc trên, Britney Spears viết trên trang cá nhân: "Đừng bao giờ quên ai đã phớt lờ bạn lúc bạn cần được giúp đỡ nhất. Nếu đang đọc được những dòng này, tôi mong bạn biết bạn là ai. Nếu có can đảm nói bất cứ điều gì về tôi thì hãy công khai. Đừng bao giờ nói bản thân là chính nghĩa trong khi bạn không có tư cách".

Britney Spears cho rằng em gái không có tư cách nói về mình trên mạng xã hội. Ảnh: Shutterstock.

Với những lời khắc nghiệt dành cho em gái, Britney Spears muốn mọi thứ qua đi. Nhưng trên thực tế nữ ca sĩ vẫn cảm thấy đau khổ vì những gì xảy ra với mình. "Thật khó khăn khi để người khác chứng kiến gia đình tranh cãi thế này. Em nói là em yêu chị, nhưng lòng trung thành của em vẫn dành cho những người khiến chị tổn thương nhiều nhất", Britney Spears viết trên trang cá nhân.

Britney Spears chính thức được trả quyền tự do hồi tháng 11/2021, sau 13 năm sống dưới quyền giám hộ. "Quyền giám hộ người và tài sản của ông Jamie đối với Britney Spears không cần thiết nữa. Do đó, điều này phải được chấm dứt", thẩm phán Brenda Penny của tòa thượng thẩm Los Angeles, Mỹ tuyên bố.

Sau khi chấm dứt quyền giám hộ, Britney Spears lên kế hoạch kết hôn cùng bạn trai Sam Asghari.

Việc Britney Spears được trả tự do làm hài lòng nhiều người ủng hộ nữ ca sĩ. Trước đó, trong phiên tòa gây chấn động hồi tháng 6/2021, giọng ca Criminal tuyên bố muốn kiện cả gia đình vì bị đối xử tệ.

"Mỗi khi thức dậy, tôi vẫn sốc về cách gia đình đối xử với mình. Tôi không thể nói cụ thể nhưng họ đáng phải ngồi tù, trong đó có mẹ tôi", nữ ca sĩ nói trong phiên tòa.