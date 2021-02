Britney Spears ủng hộ bạn trai đóng phim

"Công chúa nhạc pop" luôn ủng hộ bạn trai Sam Asghari theo đuổi nghề diễn viên.

Theo US Weekly, giữa lúc bộ phim tài liệu Framing Britney Spears làm phong trào #FreeBritney phát triển mạnh mẽ, nữ ca sĩ tỏ ra không mấy quan tâm. Thay vào đó, cô trở thành người hâm mộ lớn nhất của Sam Asghari, ủng hộ bạn trai theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

"Britney Spears rất ủng hộ điều này", nguồn tin nói với US Weekly.

Đến nay, bạn trai kém 13 tuổi của Spears tham gia đóng vai phụ trong một số dự án như Can You Keep a Secret?, series truyền hình The Family Business...

Britney Spears có mối tình 4 năm với Sam Asghari.

Asghari đóng vai sát thủ trong bộ phim The Family Business. Nguồn tin cho biết nam diễn viên thử vai từ năm 2019 và nhanh chóng được chọn nhờ ngoại hình bắt mắt.

Sau khi quay xong phần 3 của series, Asghari trở lại với công việc người mẫu, huấn luyện viên cá nhân.

Giọng ca Toxic và bạn trai quen nhau từ năm 2016, khi hợp tác chung trong MV Slumber Party. Lúc ấy, nam người mẫu là vũ công trong MV ăn khách của Spears.

Hiện tại, Britney Spears gần như dừng mọi công việc ca hát và thường xuyên đăng ảnh du lịch cùng bạn trai. Sam cũng là người luôn ủng hộ công chúa nhạc pop đòi gỡ bỏ quyền giám hộ từ cha ruột suốt 13 năm nay.

Sau khi Framing Britney Spears phát sóng, nam người mẫu sinh năm 1994 có bài đăng hướng về bố của bạn gái.

"Giờ đây, mọi người nên hiểu rằng tôi không tôn trọng ai đó đang cố gắng kiểm soát mối quan hệ và khiến chúng tôi gặp nhiều trở ngại. Tôi không muốn nói chi tiết những gì đã xảy ra", nam diễn viên viết.