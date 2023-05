Britney Spears tức giận vì bị các con ngó lơ

Britney Spears chưa làm lành với hai con tuổi teen. Quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng sau khi Jayden - con trai út của Britney - nói không vui khi mẹ đăng ảnh nude trên mạng.

Tối 15/5, bộ phim điều tra Britney Spears: The Price Of Freedom (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do) chiếu trên kênh Fox tiết lộ công chúa nhạc pop đã không gặp hai con trai hơn một năm, sau khi chúng công khai phản đối cô trên truyền thông.

"Cuối mùa hè 2022, mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng đến mức hai con trai chẳng thèm trả lời tin nhắn của Britney. Và cô ấy đã rất tức giận", nhà sản xuất Katie Hayes của TMZ, người đứng sau bộ phim, cho biết.

Britney Spears chụp ảnh cùng hai con lúc còn nhỏ. Ảnh: Hollywood Life.

Một nguồn tin xác nhận với Page Six rằng lần gần nhất ca sĩ Toxic nhìn thấy hai con trai Sean Preston, 17 tuổi, và Jayden, 16 tuổi, là hồi đầu năm 2022, trước khi tổ chức lễ cưới với Sam Asghari. Khi đó, hai quý tử từ chối đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của mẹ.

Mark Vincent Kaplan - luật sư đại diện của Kevin Federline (chồng cũ của Spears) - phát biểu với truyền thông: "Kevin và các con cảm thấy hạnh phúc khi Britney kết hôn. Họ cầu chúc những điều tốt đẹp cho mẹ và Sam. Tuy nhiên, các con của Britney nghĩ rằng chúng không nên góp mặt trong ngày vui của mẹ".

Theo People, các con phát ngán khi Spears thường xuyên đăng ảnh nude và không vui khi mẹ chỉ trích ông bà ngoại.

Trong cuộc phỏng vấn với ITV, Jayden cho biết quan hệ giữa anh em cậu và mẹ hoàn toàn có thể hàn gắn, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian và nỗ lực. "Tôi luôn hy vọng sức khỏe và tinh thần của mẹ tốt hơn. Khi nào mẹ ổn, tôi sẽ gặp mẹ", Jayden nói.

Hai con của Britney Spears hiện sống cùng bố, Kevin Federline. Ảnh: Page Six.

Đọc bài phỏng vấn của Jayden, Spears cảm thấy đau lòng, xót xa vì luôn nói yêu các con mỗi ngày và dành tình yêu không giới hạn cho chúng, nhưng con trai lại công khai rạn nứt với mẹ trước thiên hạ.

Ca sĩ viết trên Instagram: "Khi Jayden nói tôi không phải người mẹ như con mong muốn, tôi đã rất buồn. Mẹ tin rằng sẽ có một ngày chúng ta gặp mặt trực tiếp và trò chuyện cởi mở để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng".