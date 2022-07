Britney Spears tố cha đặt máy nghe lén

Bị con gái tố nghe lén, giám sát tin nhắn và cuộc gọi trong thời gian chịu sự giám hộ nhưng ông Jamie đã phủ nhận.

People đưa tin trong phiên điều trần ngày 29/6 (giờ Mỹ), Jamie Spears tuyên bố trước tòa án thượng thẩm Los Angeles rằng ông chưa bao giờ đặt thiết bị nghe lén trong phòng ngủ của con gái.

"Luật sư của Britney tố tôi đặt thiết bị hoặc cài phần mềm nghe lén trong phòng ngủ của con bé để giám sát trong thời gian chịu sự quản thúc. Cáo buộc này là sai", người đàn ông 70 tuổi khẳng định.

Theo Jamie, ông chưa bao giờ có ý định đó, kể cả trước hay sau khi gánh vác trách nhiệm giám hộ con gái. Ông nói không biết bất kỳ vụ nghe trộm nào đã xảy ra.

Cha đẻ của công chúa nhạc pop sẵn sàng "chịu phạt nếu khai man". Nếu được tòa án gọi đến với tư cách nhân chứng, ông cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

Mathew Rosengart, luật sư của Britney, hiện chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của phía Jamie Spears.

Britney Spears chịu sự giám hộ của cha đẻ trong 13 năm. Ảnh: People.

Trong phim tài liệu The New York Times Presents: Controlling Britney Spears phát hành tháng 9/2021, một cựu nhân viên an ninh tuyên bố Jamie đã lén ghi âm hơn 180 giờ trong phòng ngủ của Britney, gồm các cuộc trò chuyện giữa cô với các con, hôn phu và luật sư. Ông còn bị tố giám sát các tin nhắn văn bản, cuộc gọi và lịch sử Internet trên điện thoại di động của con gái.

Alex Vlasov - người thuộc công ty Black Box Security mà Jamie thuê để bảo vệ Britney trong vai trò giám hộ cô - đứng ra tố cáo ông. Vlasov khẳng định các bản ghi âm đã được sao chép trên iPad và gửi cho Jamie.

Vlasov nhấn mạnh Jamie và đội ngũ của ông chẳng khác nào "một bộ máy giám sát chặt chẽ".

Phủ nhận cáo buộc này, Vivian Lee Thoreen - luật sư của Jamie - nói vào thời điểm đó: "Hành động được chúng tôi thực hiện trong sự hiểu biết và đồng ý của Britney".