Britney Spears tiêu 59 triệu USD thế nào?

Britney Spears sở hữu khối tài sản triệu USD từ việc bán đĩa và nhượng quyền thương hiệu. Cô chủ yếu dùng 59 triệu USD cho mua sắm nhà cửa, du lịch.

Britney Spears là biểu tượng nhạc pop thế kỷ 21. Theo Rolling Stone, nữ ca sĩ đã dẫn đầu sự trỗi dậy của nhạc pop tuổi teen đầu thập niên 2000 và là một trong những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại.

Song, sự nghiệp của Spears không phải lúc nào cũng theo hướng tích cực.

Cô nhiều lần gây tranh cãi vì tinh thần suy sụp, xuống dốc. Đỉnh điểm, giọng ca Criminal chính thức chịu sự giám hộ của cha ruột, hoàn toàn không có quyền kiểm soát tài sản riêng từ năm 2008, sau khi cô giam mình và con trai trong nhà tắm suốt 72 giờ đồng hồ.

Năm nay, quyền giám hộ Britney tiếp tục được gia hạn. Theo các tài liệu thu thập, nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản có giá trị ròng lên đến 59 triệu USD . Dưới đây là cách Spears kiếm và sử dụng tài sản của mình.

Britney Spears được mệnh danh là cỗ máy kiếm tiền của Hollywood.

Cỗ máy kiếm tiền

Baby One More Time được phát hành vào năm 1999 và trở thành cú hích trong sự nghiệp của Britney Spears. Album đầu tay của cô bán được 25 triệu bản trên toàn thế giới, trong số đó có đến 10,7 triệu bản được phát hành tại Mỹ, tính đến tháng 5/2020, theo Nielsen SoundScan.

Nielsen - hãng bắt đầu theo dõi doanh số bán album của nghệ sĩ nổi tiếng vào năm 1991 - cũng cho biết lượng tiêu thụ khổng lồ đưa Baby One More Time vào danh sách một trong 24 album trên thế giới đạt mốc 10 triệu bản - tính đến tháng 1/2019.

Britney Spears kiếm bộn tiền nhờ vào những bản nhạc thành công.

Sau thành công của Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, album In the Zone tiếp tục là cú hích trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Theo SCMP, album năm 2003 giúp công chúa nhạc pop thu về 6,5 triệu USD sau khi trừ mọi chi phí.

Spears đã bán được hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới, trong đó có hơn 70 triệu album, đĩa đơn và bài hát được bán ra ở Mỹ.

Với thành tích này, ca sĩ sinh năm 1981 trở thành nghệ sĩ có album bán chạy thứ tư từ trước đến nay trên toàn nước Mỹ.

Ngoài ra, Britney Spears đã thực hiện 10 chuyến lưu diễn trong sự nghiệp huy hoàng của mình. Variety ước tính chuyến lưu diễn Piece of Me năm 2018 giúp nữ ca sĩ thu về khoảng 54,6 triệu USD .

Năm 2013, Spears bắt đầu cư trú bốn năm và chỉ biểu diễn tại Las Vegas. Cô thu về hơn 140 triệu USD nhờ những đêm diễn chật ních người. Vào đêm diễn cuối cùng, số tiền bán vé lên đến 1,1 triệu USD . Truyền thông nước ngoài cho biết đây là mức cao nhất cho buổi biểu diễn ở rạp hát tại Las Vegas.

Năm 2019, Spears ra mắt đêm diễn mới ở Las Vegas. Show diễn Domination được cho là thu về 507.000 USD . Song, cuộc chiến pháp lý đòi gỡ bỏ quyền kiểm soát bởi cha ruột đã khiến cô từ bỏ tất cả.

Ngoài âm nhạc, Britney Spears cũng là người giỏi đóng phim. Năm 2002, nữ ca sĩ tham gia Crossroad - bộ phim từng thu về 61 triệu USD trên toàn thế giới. Cô và bạn trai cũ Kevin Federline từng cùng nhau xuất hiện ở nhiều chương trình có trả phí.

Ngoài ra, cô còn tham gia đóng vai khách mời trong nhiều phim, tiêu biểu có Glee, Will & Grace, How I Met Your Mother… Nữ ca sĩ cũng ngồi ghế nóng The X Factor 2012 và thu về 15 triệu USD từ việc làm giám khảo.

Nước hoa giúp công chúa nhạc pop kiếm được bộn tiền.

Là một trong những biểu tượng nhạc pop đình đám, Britney Spears thu về nhiều hợp đồng quảng cáo lớn.

Nữ ca sĩ cũng hợp tác với thương hiệu Kohl's, đồ lót của Change. Năm 2018, giọng ca 3 được thương hiệu thời trang cao cấp Kenzo mời hợp tác và sản xuất dòng sản phẩm mang đặc trưng Britney Spears.

Một trong những nguồn kiếm tiền lớn nhất của Spears là dòng nước hoa riêng của đến từ Elizabeth Arden. Thương hiệu này đã trả cho nữ ca sĩ 52 triệu USD cho lần hợp tác đầu tiên. Curious mang đặc trưng Spears sau đó bán được hàng trăm triệu chai.

Từ đó, cô hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ và tung ra ít nhất 24 dòng nước hoa. Điều này được đại diện Revlon cho là thương vụ nhượng quyền trị giá hàng tỷ USD. “Nước hoa của Britney” trở thành một trong những thương hiệu sinh lời nhiều nhất từ trước đến nay.

Năm 2018, Forbes cũng vinh danh Britney Spears là nữ ca sĩ kiếm tiền nhiều thứ 10 thế giới với số tiền 30 triệu USD .

Cuộc sống xa hoa

Trong tài liệu thu thập được từ tòa án đòi quyền giám hộ, Britney Spears đã chi hơn 400.000 USD cho chi phí sinh hoạt chỉ riêng năm 2018.

Con số đó bao gồm 66.000 USD cho đồ dùng gia đình. Cô có 80 lần mua sắm ở Target và hàng loạt đồ dùng tại Home Depot, Walmart, 7-Eleven, Amazon và Bed, Bath & Beyond...

Ca sĩ 39 tuổi chi nhiều tiền cho du lịch, nghỉ dưỡng.

Cùng năm 2018, công chúa nhạc pop chi 1,1 triệu USD cho chi phí pháp lý và quyền giám hộ bản thân. Cô cũng phải chi 128.000 USD cho cha ruột tiền quản lý, chưa tính các chi phí phát sinh khác.

Năm 2018, Spears chi 70.000 USD đi nghỉ dưỡng.

Trong số đó, chuyến du lịch đắt đỏ nhất của cô là nghỉ bốn đêm trị giá 16.000 USD tại khách sạn Montage Beverly Hills. Ca sĩ 39 tuổi cũng được phát hiện đi nghỉ ở Hawaii, Miami, và Turks and Caicos.

Tài liệu từ tòa án cũng cho biết Britney Spears chi 69.668 USD cho quần áo, 24.392 USD cho việc trang điểm, làm tóc và 122.613 USD cho việc chăm sóc cơ thể, làm móng… chỉ năm 2016.

Riêng việc chăm sóc thú cưng, Britney Spears đã phải chi 30.000 USD . Cô đang nuôi hai chú chó Maltese và Yorkie, trước đây được mua với giá lần lượt là 5.568 USD 8.212 USD .

Nữ ca sĩ từng mua nhà ở Kentwood, Louisiana hồi năm 1999. Nhiều năm sau, Spears tậu thêm bất động sản ở California, từ Malibu đến Beverly Hills cùng căn hộ áp mái ở New York. Cô được cho là đã bán tất cả những ngôi nhà này với giá 29 triệu USD .

Sau đó, Spears thuê ở Calabasas, California từ nhà sản xuất David Broome và chi 700.000 USD để cải tạo. Nữ ca sĩ cũng thuê biệt thự rộng 19.000 m2 ở Hidden Hills, California với giá 25.000 USD /tháng. Sau đó, cô tiếp tục thuê nhà rộng 10.000 m2 ở Thousand Oaks.

Thần tượng một thời của giới trẻ đang sống trong biệt thự hạng sang, đắt đỏ.

Hiện tại, công chúa nhạc pop sống trong ngôi nhà rộng 1.200 m2 ở Thousand Oaks được cô mua từ năm 2015 với giá 7,4 triệu USD . Spears đã chi 2 triệu USD cho chi phí sửa sang, dọn dẹp nhà cửa. Trong năm 2016, cô chi 11.461 USD cho chi phí liên quan đến xe hơi.

Ngoài việc chăm sóc bản thân, Spears là người tích cực hoạt động từ thiện. Cô từng bán bức tranh tự mình vẽ với giá 10.000 USD và quyên góp số tiền thu được cho Quỹ Tưởng niệm Vegas Cares. Spears cũng quyên góp 1 triệu USD cho Quỹ Ung thư Nhi đồng Nevada.

Gần đây, cô đề nghị mua những nhu yếu phẩm cần thiết cho một số người hâm mộ chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.