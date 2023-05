Britney Spears thức ba ngày liên tục vì uống caffein

Britney Spears tìm đến caffein để giải tỏa cảm giác căng thẳng thần kinh. Việc này khiến cô không ngủ được nhiều ngày liền.

Theo báo cáo của Page Six, Britney Spears không ngừng sử dụng các loại đồ uống chứa caffein, khiến cô không thể ngủ được suốt 3 ngày liền. TMZ cho biết điều này không hiếm gặp ở những người có vấn đề về thần kinh.

Drew Pinksy, chuyên gia truyền thông kiêm chuyên gia thuốc cai nghiện người Mỹ, nói rằng những người đấu tranh với sức khỏe tinh thần khao khát cảm giác mà chỉ có caffein mới mang lại được.

Britney Spears nghiện thức uống chứa caffein. Ảnh: Billboard.

Trên thực tế, tinh thần của công chúa nhạc pop trở nên bất ổn sau cuộc hôn nhân thất bại với Kevin Federline, bị cha đẻ kiểm soát. Một nguồn tin của People tiết lộ, dù đã tự do hơn 1,5 năm, Spears vẫn thường thức vào ban đêm, ngủ ngày và hay cáu gắt, khiến người thân lo lắng.

Chồng, quản lý và bạn bè thuyết phục Spears điều trị tâm lý ở Los Angeles trong 2 tháng, trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Tuy nhiên, họ biết nữ ca sĩ không dễ dàng đồng ý.

Sắp tới, phim điều tra Britney Spears: The Price Of Freedom (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do) do TMZ sản xuất sẽ ra mắt khán giả. Bộ phim hứa hẹn phơi bày góc khuất trong sự nghiệp và hôn nhân của công chúa nhạc pop với vũ công Sam Asghari.

Fabian Garcia, biên tập viên của tờ báo, tiết lộ hôn nhân của công chúa nhạc pop với vũ công Sam Asghari đang "gặp rắc rối nghiêm trọng". Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc Spears thường xuyên đăng tải ảnh nude.

Song song đó, chủ nhân hit Baby One More Time chuẩn bị hoàn thành cuốn hồi ký kể lại cuộc đời. Một nguồn tin chia sẻ với trang ET rằng ngôi sao này "sẽ không giấu giếm gì".