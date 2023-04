Britney Spears sẽ ‘công khai mọi thứ’ trong cuốn hồi ký 15 triệu USD

Britney Spears đang chuẩn bị hoàn thành cuốn hồi ký kể lại cuộc đời. Một nguồn tin chia sẻ với trang ET rằng ngôi sao này "sẽ không giấu giếm gì”.

Công chúng sẽ hiểu được mọi thứ từ góc nhìn của Britney. Ảnh: Popsugar.

Một nguồn tin nói với ET rằng ngôi sao nhạc pop 41 tuổi đang sắp hoàn thành cuốn sách của mình. Britney "đang ở giai đoạn cuối và đang dần hoàn thiện tất cả chi tiết". Nguồn tin này cũng cho biết cuốn hồi ký sẽ "giống điều công chúng nghĩ rằng Britney sẽ kể và thậm chí còn nhiều điều hơn nữa. Nghệ sĩ sẽ không giấu giếm gì".

Một nguồn khác chia sẻ với ET rằng nhà văn Sam Lansky (tác giả của The Gilded Razor và Broken People) đã giúp nữ ca sĩ trong quá trình viết sách.

“Britney đã viết một vài đoạn và Sam giúp cô ấy kết nối những câu chuyện lại với nhau”, nguồn tin này cho biết.

Chỉ hơn một năm trước, Britney Spears đã ký một hợp đồng sách trị giá 15 triệu USD với nhà xuất bản khổng lồ Simon & Schuster. Cho đến nay, cuốn hồi ký được viết nhanh như vậy phần lớn là do cuộc phỏng vấn của em gái Jamie Lynn Spears vào tháng 1/2022 cho chương trình podcast Call Her Daddy của Spotify, theo chia sẻ của nguồn tin trên với ET.

Nguồn tin này cho hay: “Cuộc phỏng vấn của Jamie Lynn trên Call Her Daddy đã thúc đẩy Britney hoàn thành cuốn sách của mình nhanh hơn. Cô ấy muốn kể cho cả thế giới nghe câu chuyện của mình và góc nhìn của mình về mọi thứ. Britney thực sự hào hứng với cuốn sách và cô cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ những người trong ngành về nó".

Trên podcast Call Her Daddy, Jamie Lynn đã nói về việc lớn lên với người chị gái nổi tiếng, những mối tình lãng mạn của Britney và cáo buộc Britney từng cầm dao và khóa hai chị em ở trong phòng khiến Jamie sợ hãi.

Britney đã phủ nhận cáo buộc này trên Twitter: “Tôi chưa bao giờ đến gần Jamie Lynn với một con dao và sẽ không bao giờ thậm chí nghĩ thôi để làm như vậy".

Thỏa thuận ra mắt sách của Britney diễn ra chỉ hơn 3 tháng sau khi Britney được tự do sau 13 năm bị kìm kẹp bởi quyền giám hộ. "Tòa án nhận thấy quyền bảo hộ cá nhân và tài sản của Britney Spears không còn cần thiết nữa", Thẩm phán Brenda Penny tuyên bố trong phiên điều trần tại Tòa án Thượng thẩm quận Los Angeles tháng 11/2021.

Quyết tâm ra mắt sách của Britney cũng phần nào được thôi thúc sau những bất đồng của nữ ca sĩ và em gái Jamie Lynn về cuốn hồi ký Things I Should Have Said. Britney từng chỉ trích em gái dựa vào cuộc đời mình để kiếm tiền.