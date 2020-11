Britney Spears không đi hát trở lại nếu tiếp tục bị cha giám hộ

"Nữ ca sĩ sẽ không tiếp tục ca hát nếu cha cô tiếp tục giám sát cuộc sống và tài sản của con gái", luật sư của Britney Spears phát biểu tại tòa án.

Năm 2008, tòa án ra quyết định ông Jamie Spears quyền giám hộ Britney Spears sau khi cô tự nhốt mình và con trai trong phòng suốt 72 giờ. Suốt 12 năm, nhiều lần giọng ca ...Baby One More Time ra tòa yêu cầu gỡ bỏ quyền bị giám sát nhưng bất thành.

Theo PinkNews, trong buổi hầu tòa vào hôm 10/11 (giờ địa phương), Samuel Ingham - luật sư của Britney Spears - cho biết nữ ca sĩ "sợ hãi" cha ruột và sẽ không tiếp tục ca hát nếu ông vẫn giữ quyền giám hộ.

Luật sư của giọng ca Toxic khẳng định trong thời gian dài, Jamie Spears không gặp gỡ hay trò chuyện với con.

Britney Spears sẽ không đi hát trở lại nếu tiếp tục bị cha ruột giám hộ.

Trong khi đó, ông Vivian Thoreen - luật sư phía Jamie Spears - cho rằng những hành động của người cha luôn nhằm bảo vệ lợi ích đối với con gái. Người này đưa ra bằng chứng liên quan đến việc ông Jamie giúp đỡ nữ ca sĩ thoát khỏi vòng vây nợ nần.

"Khi Jamie được tòa án giao quyền giám hộ Britney, ông ấy đã giúp con gái thoát khỏi khoản nợ 10 triệu USD . Nhờ cha ruột, nữ ca sĩ có khối tài sản khoảng 60 triệu USD ", luật sư nói tại tòa.

Đồng thời, người này cũng phản bác Samuel Ingham khi nói về mối quan hệ giữa Jamie Spears và con gái.

Cuối phiên tòa, thẩm phán Brenda Penny đã bác bỏ đơn kiện của Britney Spears và tiếp tục công nhận quyền giám hộ của ông Jamie Spears. Tuy nhiên, tòa cho phép nữ ca sĩ có quyền kháng cáo sau phiên tòa.

Bên ngoài phiên tòa, nhiều người hâm mộ của giọng ca ...Baby One More Time giơ biểu ngữ đòi trả tự do cho cô.

Trước đó, hồi tháng 8, ông Jamie Spears chỉ trích chiến dịch #FreeBritney (tạm dịch: Giải cứu Britney). Ông cho rằng phong trào trông "chẳng khác gì trò đùa".