Britney Spears hàn gắn với em gái sau nhiều năm khẩu chiến

Britney Spears và em gái Jamie Lynn Spears từng mâu thuẫn đến mức không nhìn mặt, thường xuyên chỉ trích nhau.

Ngày 20/6, trên tài khoản cá nhân, Britney Spears đăng video khiêu vũ cùng chồng Sam Asghari. Ở phần chú thích, giọng ca Toxic tiết lộ gặp Jamie Lynn Spears trên trường quay bộ phim Zoey 102 vào tuần trước.

"Thật vui khi được đến thăm em gái. Chị nhớ mọi người nhiều. Được thăm em ấy là một điều tốt", Britney bày tỏ.

"Đây là kỳ nghỉ đầu tiên của tôi và Hesam sau một năm", cô nói thêm, sử dụng tên thật của Asghari. Chia sẻ này đập tan tin đồn vợ chồng nữ ca sĩ nảy sinh mâu thuẫn.

Chị em nữ ca sĩ từng đấu khẩu gay gắt trên truyền thông. Ảnh: Page Six.

Trong chia sẻ mới nhất, công chúa nhạc pop cũng nhắc đến mẹ, bà Lynne Spears. Hai người từ mặt nhau thời gian dài và mới trò chuyện lại gần đây. Theo nguồn tin Page Six, chính bà Lynne đã khuyên Britney hàn gắn với em gái.

"Bà Lynne gần như cầu xin Britney cho Jamie Lynn cơ hội. Bà ấy biết Britney nhớ gia đình, và thổ lộ rằng cả nhà vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Britney", nguồn tin nói.

Jamie Lynn Spears hiện không lên tiếng về chuyện này.

Mối quan hệ giữa chị em nhà Britney Spears trở nên căng thẳng khi Jamie Lynn ra mắt cuốn tự truyện Things I Should Have Said. Kể từ đó, giới truyền thông chứng kiến màn đấu khẩu kịch liệt giữa hai chị em trong khoảng thời gian dài.

Nữ ca sĩ tố em gái không chỉ cố gắng trục lợi từ danh tiếng của cô mà còn phớt lờ khi Britney chật vật thoát khỏi sự kiểm soát từ gia đình.

Theo Page Six, Britney nhiều lần cảnh cáo em gái nên im lặng vì không đủ tư cách lên tiếng. Cô viết trên trang cá nhân: "Nếu chột dạ khi đọc những dòng này, thì các người - những người trơ tráo giả vờ bảo vệ tôi - hãy giữ lại chút thể diện cho mình đi. Nếu các người định đăng thêm gì đó, hãy dừng lại".