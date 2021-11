Britney Spears được tự do sau 13 năm

Ông Jamie Spears không còn quyền quản lý tài sản và hoạt động của con gái. Tòa án chấp thuận John Zabel thay thế vị trí này.

Theo Fox News, rạng sáng 13/11 (giờ Việt Nam), thẩm phán Brenda Penny của toà án thượng thẩm Los Angeles tuyên bố: "Quyền giám hộ người và tài sản của ông Jamie đối với Britney Spears không cần thiết nữa. Do đó, điều này phải được chấm đứt".

Như vậy, kể từ giờ phút này, giọng ca Baby One More Time đã thoát khỏi sự kiểm soát của cha đẻ. Britney chính thức được tự do sau 13 năm.

Tòa án đồng thời quyết định chuyên viên kế toán John Zabel sẽ thay thế ông Jamie, giữ chức vụ này đến cuối năm. Vấn đề pháp lý về chuyển đổi quyền giám hộ tài sản và quỹ tín thác sẽ được đề cập trong phiên đầu trần sau, dự kiến vào ngày 8/12.

Từ nay đến hôm đó, Mathew Rosengart - luật sư của Britney Spears - yêu cầu tòa ban hành một "mạng lưới đảm bảo an toàn" lên tài sản của nữ ca sĩ.

Ông Rosengart nói thêm với báo chí: "Kể từ hôm nay, Britney là người phụ nữ tự do và độc lập. Tất cả còn lại, cô ấy sẽ được quyền quyết định".

Những người ủng hộ Britney Spears trang trí cây thông Noel "Free Britney" bên ngoài phiên điều trần xử quyền giám hộ ở Los Angeles. Ảnh: AP.

Theo Fox News, công chúa nhạc pop không xuất hiện trực tiếp hoặc nghe xử qua điện thoại trong phiên tòa ngày 13/11, trong khi cha mẹ cô tham gia từ xa. Tất cả người dự phiên tòa đều đồng ý chấm dứt quyền giám hộ trong hòa bình.

Sau khi biết tin, Britney đã chia sẻ video người hâm mộ cầm hashtag #FreeBritney ăn mừng trước cổng tòa. Hiện tại, từ khóa Britney đang trending ở vị trí số một trên Twitter Mỹ.

"Lạy Chúa. Tôi yêu người hâm mộ của tôi đến phát điên lên được. Tôi nghĩ mình sẽ khóc hết hôm nay. Ngày tuyệt vời nhất từ trước đến giờ", nữ ca sĩ chia sẻ.