Britney Spears đang bị đào xới đời tư vì lợi nhuận?

Blogger người Anh Perez Hilton cho rằng bộ phim tài liệu “Framing Britney Spears” đang khiến đời tư của nữ ca sĩ bị soi mói một lần nữa.

DailyMail đưa tin blogger người Anh chuyên viết về mảng nghệ sĩ giải trí Perez Hilton đã chỉ trích nội dung bộ phim tài liệu Framing Britney Spears. Theo anh, tác phẩm là ví dụ cho thấy truyền thông đang đào xới đời tư của chủ nhân bản hit Baby One More Time một lần nữa vì mục tiêu lợi nhuận.

Blogger Perez Hilton trong sự kiện ra mắt phim Mulan tại Anh. Ảnh: Getty Images.

Mới đây, trên chương trình Jase & PJ in the Morning của kênh KIIS FM, Hilton nhận định bộ phim của The New York Times thiếu tính báo chí: “Một phần nào đó trong tôi cảm thấy bộ phim tài liệu này được làm ra vì mục tiêu lợi nhuận, câu khách núp dưới vỏ bọc báo chí”.

Theo Perez Hilton, Framing Britney Spears không cung cấp thông tin mới, hay đưa ra bất kỳ đoạn phỏng vấn được ghi hình nào có sự tham gia của chính nữ ca sĩ. “Với tôi, đây chỉ là một bộ phim ăn mày dĩ vãng. Làm vậy có khác nào chúng ta đang soi mói đời tư Britney thêm một lần nữa”, anh nói.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Hilton khẳng định Britney Spears không hề bị trói buộc trong mối quan hệ giám hộ với cha suốt 12 năm qua. “Tôi biết rõ nếu cô ấy muốn lên tiếng, cô ấy hoàn toàn có thể. Cô ấy không phải tù nhân dưới mái nhà của mình”, blogger tiếp tục, chỉ ra hình ảnh Britney Spears xuất hiện ở nơi công cộng đã được chụp lại nhiều lần trong những năm gần đây.

Anh tiếp tục: “Đúng là cuộc đời cô ấy bị kiểm soát. Và đúng, mọi thứ thuộc về cô ấy đều nằm dưới quyền giám hộ của cha. Nhưng nếu cô ấy nói mình muốn đi mua sắm ở Beverly Hills, thì người giám hộ sẽ phải sắp xếp một cuộc dạo phố cho cô ấy và các vệ sĩ”. Hilton cũng khẳng định mối quan hệ giám hộ này được duy trì một phần để đảm bảo quyền lợi cho hai con trai trong độ tuổi thiếu niên của Spears và chồng cũ Kevin Federline.

Hình ảnh Britney cùng hai con trai mới được chia sẻ trên trang Instagram của nữ ca sĩ. Ảnh: britneyspears.

Tiếp đến, blogger cũng bày tỏ quan điểm về thuyết âm mưu của người hâm mộ Britney Spears. Fan cho rằng nữ ca sĩ đang đọc từ một kịch bản có sẵn khi quay các video trên Instagram và bí mật ra dấu cầu cứu: “Tôi biết cô ấy đủ rõ để hiểu Britney sẽ không phát ngôn những điều mà cô ấy không cho là đúng.

Tôi tò mò muốn biết Britney sẽ nói gì. Cá nhân tôi cho rằng trong ít nhất 5 năm nữa, cô ấy vẫn sẽ duy trì mối quan hệ giám hộ này”.

Framing Britney Spears do Samantha Stark đạo diễn, được thực hiện dưới sự hợp tác cùng The New York Times. Phim gồm 6 tập, lên sóng lần đầu ngày 5/2. Sau khi phát sóng, tác phẩm trở thành chủ đề được quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội cũng như các trang tin tức.