Britney Spears có bao nhiêu % thoát khỏi cuộc sống như nô lệ?

Theo các chuyên gia pháp lý, Britney Spears phải đi kiểm tra tâm lý để nhanh chóng thoát khỏi cảnh bị giám hộ, kiểm soát suốt 13 năm.

Sau lời khai của Britney Spears trước tòa án Los Angeles ngày 23/6 đòi chấm dứt quyền giám hộ, nhiều người tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với nữ ca sĩ.

Theo People, tuy tung ra nhiều lời khai mới, thẩm phán yêu cầu Britney Spears trình đơn kiến nghị chính thức để chấm dứt quyền giám hộ,

People nói chuyện với 4 chuyên gia pháp lý không liên quan đến vụ việc của Britney Spears để có cái nhìn khách quan. Họ bao gồm luật sư chăm sóc sức khỏe Harry Nelson, luật sư gia đình và cựu nhà tâm lý học David Glass, luật sư xét xử Tom Lallas và luật sư gia đình David A. Esquibias - người đại diện cho minh tinh Amanda Bynes.

Britney Spears muốn chấm dứt quyền giám hộ, tự do sinh con với bạn trai.

"Trường hợp hiếm thấy trên đất Mỹ"

- Trường hợp của Britney Spears có phổ biến ở Mỹ?

- David Glass: Vụ việc thu hút sự chú ý vì Britney bị giám hộ khi còn trẻ, từng chịu những vấn đề về tâm lý. Với người lớn tuổi - những người không nhớ nơi mình sống, không thể lái xe, mất nhận thức trong cuộc sống - việc giám hộ có nhiều ý nghĩa. Họ cũng không thể đến tòa án và nói rằng “Điều này không công bằng, tôi đang bị kiểm soát. Tôi muốn được tự do”. Đơn giản, họ mất trí và không biết điều gì đang xảy ra, khác xa với Britney Spears.

David Esquibias: Thông thường, người ở độ tuổi 30 chỉ được giám hộ khi bị khuyết tật hoặc bị tâm thần. Về cơ bản, đó là những người không thể quản lý tài chính. Nếu không có giải pháp, giám hộ là biện pháp cuối cùng.

- Có phải rất hiếm có trường hợp người được bảo hộ ra nói trước tòa?

Esquibias: Thông thường, người được bảo hộ chỉ tham gia phiên điều trần đầu tiên. Nếu luật sư và bác sĩ thấy không cần thiết, họ cũng chẳng ra tòa. Những lần ra tòa tiếp theo, họ được phát giấy mời nhưng không bắt buộc ra mặt. Song, họ được quyền nói bất cứ lúc nào. Người giám hộ không có quyền cấm cản.

Việc Britney Spears bị cha ruột kiểm soát quá mức, bắt ép đặt vòng tránh thai, uống thuốc an thần là điều hiếm thấy trên đất Mỹ.

- Lời khai của Spears có thể tạo ra tác động gì?

Lallas: Với tôi, lời khai của Spears đau lòng. Đây là thảm kịch nước Mỹ. Phiên điều trần cho chúng ta cơ hội thấy được khao khát, sự dày vò trong tâm trí của nữ ca sĩ. Cô ấy bị tước đoạt quyền riêng tư dù đang khỏe mạnh. Tôi không chắc người bình thường khác có thể chống chọi cuộc sống khó khăn như vậy.

Nếu là người tốt, luật sư của Spears phải nhận thức được việc cô ấy có đủ sức khỏe và tinh thần ổn định để chấm dứt quyền giám hộ hay không.

- Việc bị ép buộc dùng vòng tránh thai, cho dùng thuốc an thần như Spears có phổ biến với những người được giám hộ không?

Harry Nelson: Nó khá bất thường. Việc bị ép uống thuốc chỉ xảy ra ở những người già, mất nhận thức, bệnh tâm thần nghiêm trọng, tự làm hại bản thân hoặc với người khác. Tôi hoàn toàn sốc khi biết Spears bị ép buộc điều này.

Esquibias: Thông thường, người giám hộ không có quyền ép buộc người được giám hộ uống thuốc. Điều này cần sự đồng ý, ký tên bằng văn bản của thẩm phán. Song, chỉ người bị sa sút trí tuệ, tâm thần nặng mới phải dùng thuốc. Ngoài ra, họ chỉ bị cấm sinh con nếu không thể tự chăm sóc bản thân và các con.

Cần từ 3-6 tháng để biết kết quả

- Britney nhiều lần muốn chấm dứt quyền giám hộ, liệu điều đó có khả thi?

Esquibias: Thẩm phán có nghĩa vụ thu thập bằng chứng thông qua việc phỏng vấn người liên quan, kể cả thành viên trong gia đình. Dựa trên các cuộc phỏng vấn, điều tra viên đưa ra kết luận và viết thư giới thiệu cho thẩm phán.

Thẩm phán thu nhận bằng chứng, sau đó lắng nghe lời khai của người giám hộ, người được chăm sóc và người thân, nói chung là thẩm phán được quyền hỏi bất kỳ ai mà họ thấy có sức nặng.

Sau đó, thẩm phán ra quyết định cuối cùng. Hiện tại, chúng tôi khó đưa ra quyết định nếu không có ý kiến của chuyên gia y tế, đánh giá sức khỏe của Britney Spears.

Nelson: Thẩm phán có toàn quyền quyết định. Thông thường, điều này giải quyết dễ dàng. Song, câu chuyện của Spears còn nhiều khuất tất. Việc cô đối mặt với nhiều thứ thế này quả là đáng sợ. Việc này làm giảm sự uy tín của luật sư và hệ thống pháp lý. Thật khó chấp nhận khi điều này xảy ra.

Britney Spears phải được đánh giá tâm lý, sau đó chờ đợi phán quyết của tòa án để chấm dứt quyền giám hộ.

Tuy nhiên, nếu Spears có thể chứng minh, đủ bằng chứng sẽ loại bỏ được quyền giám hộ. Trong trường hợp thẩm phán có suy nghĩ khác thì chúng ta cũng phải tôn trọng.

David Glass: Spears từng cho rằng cô ấy tự nhận thấy bản thân không cần quyền giám hộ, điều đó không chính xác. Để tòa án chấm dứt quyền giám hộ, họ cần có kết quả cô đã phục hồi cả về sức khỏe lẫn tinh thần, dựa trên đánh giá của chuyên gia y tế.

Trước đây, Spears bị giám hộ vì mất khả năng quyết định cho bản thân về sức khỏe, tài sản, tiền bạc. Giờ đây, chỉ có chuyên gia mới có quyền đánh giá lại. Cách duy nhất và tốt nhất giúp Spears là cô phải nhờ bác sĩ, chuyên gia tâm lý thực hiện bài kiểm tra đầy đủ.

- Theo các luật sư, tất cả điều này sẽ mất bao lâu? Các bước tiếp theo là gì?

David Glass: Tòa án nói rằng họ sẽ làm việc với các bên liên quan và luật sư của họ để đưa ra đánh giá đúng nhất. Tuy nhiên, mất bao lâu thì khó để nói được. Có người nộp đơn lên tòa và bị treo đơn đến 6 tháng là bình thường.

Bước tiếp theo là Britney phải làm việc cùng Sam Ingham - luật sư do tòa án chỉ định. Cô phải làm hai thứ: một là đơn yêu cầu chấm dứt quyền giám hộ, trong đó giải thích lý do cô muốn bãi bỏ, cô nhận sự chăm sóc và đối xức thế nào. So với 13 năm trước Britney Spears thay đổi ra sao? Tại sao cô nghĩ bản thân có thể tự chăm sóc mình, người thân trong gia đình và kiểm soát tài sản.

Thứ hai, Britney Spears phải nêu rõ lý do không muốn làm việc với Ingham - người được tòa án chỉ định đại diện cho nữ ca sĩ suốt 13 năm. Cô phải chứng minh mình đủ năng lực, suy nghĩ sáng suốt để tự mời luật sư. Bởi, Sam Ingham được đánh giá rất cao ở Los Angeles. Cô phải khá khó khăn để tự thuê luật sư riêng.

Lallas: Đại dịch đã làm tê liệt hệ thống tòa án. Tuy nhiên, chúng dần ổn định, các vụ án đang được giải quyết nhanh chóng. Trong trường hợp của Spears, thật khó để hình dung điều gì sẽ xảy ra vì cô phải thực hiện các đánh giá về tâm lý. Tuy Spears muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt, song câu nói “Tôi không cần bị đánh giá” là vô nghĩa. Thẩm phán không thể ra kết luận nếu chỉ có câu nói suông. Theo tôi, điều này có thể mất từ ba đến sáu tháng.

Lallas: Vấn đề ở đây không phải là Britney Spears đưa ra quyết định chấm dứt, hay những luật sư chúng tôi nhận định ai đúng ai sai. Vấn đề là sức khỏe của cô hồi phục đến đâu. Cô có đủ thông minh để đưa ra phán đoán về tài sản, sức khỏe, tự mình kiểm soát cuộc sống hay không.