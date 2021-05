Britney Spears chỉ trích phim tài liệu về cuộc đời cô

Nữ ca sĩ cho rằng các nhà sản xuất phim tài liệu lợi dụng quá khứ của cô để kiếm tiền.

Ngày 4/5, theo Daily Star, Britney Spears lên tiếng chỉ trích hai bộ phim Framing Britney Spears của The New York Times và The Battle For Britney: Fans, Cash And A Conservatorship của BBC.

Britney Spears tuyên bố các bộ phim tài liệu là đạo đức giả. Cô khẳng định nhà sản xuất phim chỉ trích truyền thông đối xử tệ với cô nhưng cuối cùng lại làm điều tương tự. Phim tài liệu chỉ đào bới chuyện cô bị trầm cảm, bị ông Jamie giám sát tài sản, cuộc sống suốt 13 năm.

Ngoài ra, giọng ca Criminal cho rằng các bộ phim tài liệu chỉ nhấn vào khoảng thời gian tiêu cực và đau thương nhất trong cuộc đời cô, cố tình bỏ qua tất cả mặt tích cực. Đối với cô đó cũng là hành động trục lợi trên nỗi đau người khác.

Britney Spears không hài lòng chuyện quá khứ bị đào bới. Ảnh: NME.

"Trong năm nay có rất nhiều bộ phim tài liệu nói về tôi. Tôi có nhiều khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời nhưng các bạn không nhắc tới. Tại sao cứ mãi nhìn vào những thứ làm tôi đau khổ?", nữ ca sĩ nói.

Trong tuyên bố chỉ trích các bộ phim tài liệu, Britney Spears cũng khẳng định tài khoản mạng xã hội là do cô kiểm soát, không bị quản lý như thuyết âm mưu của người hâm mộ.

Theo Hollywood Reporter, Britney Spears không hài lòng với phim phim tài liệu Framing Britney Spears của The New York Times. Nữ ca sĩ khẳng định cô khóc suốt hai tuần vì đời tư bị phơi bày.

Ngày 28/4, theo AP, Britney Spears yêu cầu được xuất hiện trước tòa án để nêu ý kiến về việc bị cha ruột giám hộ. Đây là lần thứ hai cô trực tiếp ra tòa. Lần xuất hiện trước thẩm phán gần nhất của nữ ca sĩ là ngày 10/5/2019.

Luật sư Samuel Ingham III cho biết nữ ca sĩ đồng ý gặp Thẩm phán Brenda Penny ngày 23/6, địa điểm là Tòa án Thượng thẩm Los Angeles. Ingham không nói rõ lý do Spears muốn ra tòa.