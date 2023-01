Britney Spears phản hồi những chia sẻ của Jamie Lynn Spears. Cô bức xúc khi em gái nói muốn có vị trí riêng thay vì sống dưới cái bóng của chị.

Britney Spears chỉ trích em gái. Ảnh: MARCA.

Theo Page Six, Britney Spears có phản ứng gay gắt nhằm vào em gái Jamie Lynn Spears. Mâu thuẫn nảy sinh khi Jamie Lynn Spears nói về khoảng thời gian khó khăn vì chị gái nổi tiếng và trở thành ngôi sao nhạc pop.

Trước đó, trong chương trình thực tế Special Forces: World’s Toughest Test của Fox, Jamie Lynn Spears chia sẻ: “Chị tôi đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi tôi còn rất nhỏ. Tôi luôn yêu quý và tự hào về chị. Tuy nhiên, tôi muốn có vị trí riêng thay vì sống dưới cái bóng của chị. Tôi phải đấu tranh rất nhiều cho điều đó”.

Trong bài viết đăng tải trên Instagram, giọng ca Baby One More Time phản hồi chia sẻ của em. Cô bức xúc kể về một góc khuất trong quá khứ. Theo đó, Britney Spears từng không có thời gian nghỉ ngơi sau khi thực hiện chuyến lưu diễn ở Las Vegas, trong khi những người thân của cô thoải mái tận hưởng các dịch vụ giải trí.

Mối quan hệ giữa Britney Spears và em gái khó có thể hàn gắn trở lại. Ảnh: Page Six.

"Họ đã khiến tôi bị tổn thương. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc để tên tuổi bị lợi dụng trong suốt 15 năm qua. Trở thành thiên thần bảo vệ, chu cấp cho họ suốt khoảng thời gian đó làm tôi hối hận. Tôi cảm thấy khó hiểu khi cô ấy có những chia sẻ như vậy. Xin lỗi nhưng đừng bao giờ nhắc tới những đau khổ tôi từng phải trải qua", Spears nói.

Tháng 11/2021, giọng ca Toxic chính thức được tự do sau khi tòa án thượng thẩm Los Angeles tuyên bố cha của cô Jamie Spears không còn quyền giám hộ và quản lý tài sản, theo Fox News.

Mối quan hệ giữa chị em nhà Britney Spears không thể cứu vãn khi Jamie Lynn Spears ra mắt cuốn tự truyện Things I Should Have Said. Kể từ đó, giới truyền thông chứng kiến màn đấu khẩu kịch liệt giữa 2 chị em trong khoảng thời gian dài.

Nữ ca sĩ 41 tuổi tố em gái không chỉ cố gắng trục lợi từ danh tiếng của cô mà còn phớt lờ khi Britney Spears chật vật thoát khỏi sự kiểm soát từ gia đình. Sau tất cả, điều mà giọng ca Oops!... I Did it Again mong muốn chính là tiếp tục cuộc sống bình yên và tự do.