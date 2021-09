Britney Spears bị cha theo dõi điện thoại, lịch sử duyệt web

Ông Jamie Spears bị cáo buộc tìm mọi cách can thiệp đời sống riêng tư, bên cạnh việc kiểm soát tài chính của con gái.

Ngày 25/9, theo New York Post, trong bộ phim tài liệu Controlling Britney Spears do New York Times sản xuất, một cựu thành viên nằm trong đội an ninh của nữ ca sĩ tiết lộ ông Jamie tìm cách theo dõi con gái thông qua hệ thống Internet.

"Britney muốn có iPhone, đó là vấn đề lớn. Sếp hỏi tôi có dịch vụ theo dõi trên iPhone không, vì phụ huynh của nữ ca sĩ muốn kiểm soát cô ấy", Alex Vlasov, nhân viên Black Box Security (làm việc từ năm 2012-2021) nói trong phim tài liệu.

Ban đầu, Vlasov từ chối vì vấn đề bảo mật. Song, Edan Yemini - sếp của anh - giải thích rằng việc giám sát giúp bảo vệ nữ ca sĩ. "Tòa án, luật sư của Spears biết điều này", Yemini nói.

Alex Vlasov cho biết đội ngũ an ninh nhanh chóng cung cấp hệ thống theo dõi nữ ca sĩ cho Jamie Spears. Ông có toàn quyền truy cập và xem mọi thứ Britney sử dụng trên điện thoại, bao gồm tin nhắn văn bản, cuộc gọi, lịch sử duyệt web.

"Họ nói lý do theo dõi là giúp Britney Spears tránh khỏi tác động xấu, ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông Spears có thể nghe toàn bộ cuộc gọi giữa cô và bạn trai cùng những người khác. Điều đó vượt quá giới hạn", Vlasov nói.

Theo Page Six, luật pháp bang California quy định việc theo dõi qua điện thoại khi chưa có sự đồng ý của đối phương là vi phạm pháp luật. Hiện chưa rõ tòa án biết chuyện này hay không.

Sau cáo buộc, Vivian Lee Thoreen - luật sư của Jamie Spears - khẳng định hành động của Jamie được sự đồng ý và cho phép của tòa án và Britney Spears.

Mathew Rosengart - luật sư của Britney Spears - khẳng định sẽ điều tra những cáo buộc từ phim tài liệu. Ông đồng thời nói: "Việc ngăn chặn, giám sát thông tin liên lạc của Britney, theo dõi cuộc hội thoại giữa cô ấy và luật sư là đáng xấu hổ, gây sốc về quyền riêng tư và tự do dân sự".