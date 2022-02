Brie Larson muốn đóng 'Fast & Furious'

Nữ diễn viên Brie Larson chia sẻ cô rất yêu thích thương hiệu tốc độ “Fast & Furious” và muốn có cơ hội góp mặt trong một phần phim.

Comicbook đưa tin trong bài phỏng vấn mới thực hiện với Uproxx, nữ diễn viên Brie Larson đã chia sẻ về sự nghiệp thời gian qua. Cô mới xuất hiện ở đoạn quảng cáo giữa chương trình Super Bowl với Eugene Levy, Danai Gurira và Dave Bautista đang trong quá trình quay hậu truyện The Marvels.

Vì đoạn quảng cáo ở sự kiện Super Bowl của Larson có vay mượn nhiều yếu tố từ loạt Fast & Furious, nữ diễn viên đã nhận được câu hỏi liệu cô có muốn góp mặt trong loạt phim. Ngôi sao thủ vai Captain Marvel của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đã lập tức khẳng định: “100% luôn. Chắc chắn tôi muốn đóng”.

“Làm ơn cho cả thế giới biết rằng tôi chắc chắn muốn góp mặt trong một phim điện ảnh thuộc thương hiệu Fast & Furious. Tôi ám ảnh với nó. Tôi yêu loạt phim ấy. Tôi nghĩ chúng quá hay. Vui nổ trời. Loạt phim khiến tôi đánh giá cao các loại xe hơi, đây là việc chính đáng. Chùm phim thật đáng kinh ngạc. Thế nên tất nhiên, tôi muốn đóng bộ phim này”, Larson nói.

Brie Larson trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Captain Marvel hồi 2019. Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc phỏng vấn, Brie Larson cũng được đề nghị phát biểu cảm nghĩ về giả thiết cốt truyện The Avengers và Fast & Furious giao thoa. Nữ diễn viên bày tỏ: “Đó đúng là một ý tưởng bạc tỷ, nhỉ. Tôi luôn sẵn sàng thử sức với các vai diễn mới và còn hơn thế. Dù phải đánh đổi, tôi vẫn muốn liều lĩnh với ý tưởng này. Tôi nghĩ câu hỏi của bạn đã chạm đúng chỗ ngứa của mình. Tôi hẳn sẽ háo hức lắm”.

Khi câu chuyện chuyển hướng về dự án phim The Marvels, Brie Larson cho hay cô chưa thể tiết lộ bất cứ điều gì về nội dung phim.

Cô nói: “Chỉ bằng vài lời thì tôi không thể nào mô tả hết sự tuyệt vời của đạo diễn Nia DaCosta. Một nhà làm phim tài năng mà chúng tôi có vinh dự được hợp tác. Tôi cảm thấy cô ấy chính là tương lai”.

“Một điều nữa tôi có thể tiết lộ là trong lần đọc kịch bản đầu tiên, tôi đã không tin vào mắt mình. Bộ phim thực sự điên rồ theo nghĩa tích cực. Nó chính là lý do tôi yêu thích Marvel. Họ liên tục tự làm mới mình, không ngừng đưa vào phim những ý tưởng tưởng chừng bất khả thi mà không mảy may lo ngại. Vậy nên tôi rất phấn khích về dự án The Marvels. Tôi nghĩ tác phẩm đánh dấu một thành tựu cá nhân to lớn với mình, và khán giả sẽ hài lòng thưởng thức”, cô tiếp tục.

The Marvels được lên kế hoạch phát hành vào tháng 2/2023. Trong khi đó, thương hiệu Fast & Furious cũng đang rục rịch chuẩn bị cho hồi kết kéo dài hai phần 10 và 11. Tài tử Vin Diesel tiết lộ Fast & Furious 10 đã bắt đầu sản xuất.