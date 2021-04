'Bridgerton' chuyển thể từ tác phẩm của Julia Quinn có mùa ba và bốn

Theo trang "Vanity Fair", khi phần hai của loạt phim "Bridgerton" bắt đầu khởi quay trong tuần này, Netflix cũng chính thức xác nhận sẽ tiếp tục làm phần ba và bốn của phim.

Bela Bajaria, lãnh đạo cấp cao của Netflix thông tin: “Bridgerton đã cuốn chúng tôi đi. Đội ngũ sáng tạo, do Shonda dẫn đầu, đã hiểu được chất liệu làm phim và mang đến một bộ phim tình cảm, đẹp đẽ cho các thành viên của chúng tôi.

Họ có một số kế hoạch thú vị cho tương lai và chúng tôi nghĩ rằng khán giả sẽ tiếp tục say mê loạt phim này. Chúng tôi đang có kế hoạch phát triển phim Bridgerton trong thời gian sắp tới”.

Câu chuyện tình yêu của các anh em nhà Bridgerton thu hút nhiều sự quan tâm của cả khán giả phim Netflix và độc giả tiểu thuyết của Julia Quinn. Ảnh: Netflix.

Mùa hai của bộ phim truyền hình cổ trang về tình yêu Bridgerton, dựa trên loạt tiểu thuyết ăn khách của Julia Quinn, sẽ kể về đời sống tình cảm lãng mạn của Tử tước Anthony Bridgerton (do Jonathan Bailey thủ vai) với Kate Sheffield (do diễn viên Simone Ashley đảm nhận).

Cuốn An Offer From a Gentleman. Ảnh: Juliaquinn.com.

Theo trang tin Wrap, diễn biến tâm lý của Anthony Bridgerton trong phim Bridgerton phần hai được dựa trên cuốn The Viscount Who Loved Me (ra mắt ở Việt Nam với tên Tử tước và em) của Julia Quinn.

Còn phần ba dự kiến ​​sẽ dựa theo cuốn An Offer From a Gentleman, tập trung vào nhân vật Benedict Bridgerton (được Luke Thompson thủ vai) và phần bốn có thể thu hút mọi ánh nhìn về nhân vật Colin Bridgerton (do Luke Newton thủ vai), dựa theo cuốn Romancing Mister Bridgerton.

Bộ tiểu thuyết ăn khách về nhà Bridgerton của tác giả Julia Quinn có tổng cộng 8 cuốn và những tác phẩm còn lại sẽ theo chân Eloise, Francesca, Hyacinth và Gregory.

Tuy nhiên, Regé-Jean Page (trong vai Công tước Hastings), người được yêu thích ở mùa một, sẽ không trở lại trong mùa hai. Về mặt thông tin chính thức, nam diễn viên 31 tuổi này chỉ ký hợp đồng một mùa cho phim Bridgerton. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói với trang Page Six rằng Page và nhà sản xuất Rhimes có “sự khác biệt về mặt sáng tạo” và diễn viên này cũng có những kế hoạch lớn hơn cho Hollywood.

“Chúng tôi đã thỏa thuận với anh ấy về việc tham gia một mùa phim vào đầu phần một”, Rhimes chia sẻ với trang Vanity Fair.