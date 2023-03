Brendan Fraser - từ mỹ nam xiêu lòng nữ giới đến chiến thắng ở Oscar

Những dự án nổi bật khác của Fraser phải kể đến The Mummy, The Quiet American, Crash, Journey to the Center of the Earth... Brendan James Fraser sinh năm 1968, là diễn viên điện ảnh, sân khấu người Mỹ, gốc Canada. Sau khi tốt nghiệp đại học Cornish College of the Arts năm 1990, anh bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn. Ảnh: Vogue.