Brendan Fraser tái ngộ Dương Tử Quỳnh sau 14 năm 'Xác ướp Ai Cập'

Brendan Fraser tay bắt mặt mừng, vui vẻ chụp ảnh cùng đàn chị trong ngày hội ngộ. Họ từng đóng chung phần phim "Tomb for the Dragon Emperor" (2008).

EW đưa tin Brendan Fraser tái ngộ Dương Tử Quỳnh tại TIFF Tribute Awards, lễ trao giải thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Totonto, tối 11/9 (giờ địa phương). Sau 14 năm đóng chung phim The Mummy: Tomb for the Dragon Emperor, họ mới có dịp gặp nhau.

Tài tử 53 tuổi và đàn chị chia sẻ cái ôm, trò chuyện và chụp ảnh cùng nhau. Minh tinh gốc Á còn đưa tay nựng má nam diễn viên. Những khoảnh khắc vui vẻ được ghi lại trước khi cả hai lên nhận giải.

Brendan Fraser gặp lại Dương Tử Quỳnh sau 14 năm. Ảnh: Daily Mail.

Trên Twitter, người hâm mộ đăng lại bức ảnh và bày tỏ sự phấn khích trước màn hội ngộ ngọt ngào. Một tài khoản xuýt xoa: "Thật tuyệt vời. Tôi sắp rơi nước mắt vì khoảnh khắc đẹp này". Người khác bình luận: "Nam diễn viên chính xuất sắc và nữ diễn viên chính xuất sắc. Hai bạn hãy khiến điều đó xảy ra".

Fraser và minh tinh họ Dương đang gây chú ý với những dự án lớn. Gần đây, Tử Quỳnh được vinh danh ở các giải thưởng nhờ vai diễn trong tác phẩm khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once. Trong khi đó, Fraser khởi động lại sự nghiệp với bộ phim The Whale do Darren Aronofsky đạo diễn.

Tại Liên hoan phim Venice ngày 5/9, Fraser đã khóc khi khán giả vỗ tay tán thưởng 6 phút cho The Whale. Tài tử liên tục ôm đạo diễn và cúi người cảm ơn sự ủng hộ của cả rạp.

Cặp sao chụp ảnh chung cách nay nhiều năm. Ảnh: EW.

The Mummy: Tomb for the Dragon Emperor (2008) là phần phim thứ 3 của loạt The Mummy (Xác ướp Ai Cập), với Fraser đóng chính vai Rick O'Connell, còn Tử Quỳnh hóa thân thành phù thủy Tử Viên.