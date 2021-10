Brendan Fraser đóng vai phản diện trong 'Batgirl'

Sau "The Whale" và "Killers of the Flower Moon", Brendan Fraser sẽ góp mặt trong tác phẩm lấy đề tài siêu anh hùng.

Theo Hollywood Reporter, Brendan Fraser sẽ đảm nhận vai phản diện trong Batgirl do Warner Bros. và DC Films phối hợp sản xuất. Nguồn tin từ Variety xác nhận nhân vật của Fraser là Firefly - tên sát nhân đam mê pháo hoa, kẻ thù của nữ siêu anh hùng Barbara Gordon. Ngoài Brendan Fraser, truyền thông Hollywood cũng tiết lộ những cái tên tham gia vào bom tấn sắp tới, gồm Leslie Grace, Jacob Scipio, sự trở lại của J.K. Simmons trong vai James Gordon. Chi tiết cốt truyện Batgirl đang được giữ kín. Tác phẩm do bộ đôi Adil El Arbi và Bilall Fallah làm đạo diễn dự kiến ra mắt trên HBO Max vào năm 2022. Brendan Fraser được xác nhận thủ vai phản diện trong Batgirl. Ảnh: Hollywood Reporter. Batgirl đang được quan tâm vì dự án là một trong những "tài sản" đầu tiên mà DC Comics chuyển sang phát trực tuyến thay vì chiếu rạp. Thêm vào đó, đây còn là cuộc phiêu lưu hiếm hoi sau Wonder Woman và Birds of Prey làm nổi bật hình tượng nữ siêu anh hùng. Nam diễn viên Brendan Fraser trở lại mạnh mẽ trong năm 2021, mở đầu là vai người đàn ông đồng tính nặng gần 300 kg trong The Whale. Tiếp theo, Fraser được Martin Scorsese mời tham gia Killers of the Flower Moon - tác phẩm lấy chủ đề tội phạm có sự góp mặt của Leonardo DiCaprio và Robert De Niro. No Sudden Move cũng là bộ phim đáng chú ý của Fraser năm nay. Brendan Fraser sinh năm 1968, từng nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Geogre of the Jungle, Xác ướp Ai Cập, Người Mỹ trầm lặng... Bên cạnh kỹ năng diễn xuất, ngoại hình vạm vỡ và tráng kiện đã tạo nên sức hút cho tài tử. Trở lại sau thời gian mất hút, từ vị thế sao hạng A, Fraser chấp nhận đóng vai phụ trong The Affair, Doom Patrol, sau đó mới được giao cho vai chính. Deadline cho rằng các dự án gần đây đã "hồi sinh" sự nghiệp của nam diễn viên gốc Canada.