Brazil chạm ngưỡng 600.000 ca tử vong vì Covid-19

Bộ Y tế Brazil ngày 8/10 công bố số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này chạm ngưỡng 600.000 giữa lúc giới chức trách tìm cách đưa cuộc sống trở lại bình thường trước đại dịch.

Số người chết trung bình hàng ngày vì Covid-19 ở Brazil vào khoảng 500 trong một tháng qua, giảm mạnh so với hơn 3.000 trường hợp tử vong mỗi ngày hồi tháng 4. Tổng số ca nhiễm ở nước này tới nay là 21,5 triệu, theo AP.

Khoảng 45% dân số Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ và mũi tiêm tăng cường đang được tiến hành cho người lớn tuổi. Theo Our World in Data, trang web nghiên cứu trực tuyến, tỷ lệ người Brazil được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19 đang cao hơn so với người Mỹ hoặc Đức.

Những con số tích cực này đã thúc đẩy các thống đốc, thị trưởng địa phương cho phép người hâm mộ tới các trận đấu bóng đá, đồng thời để các quán bar và nhà hàng mở cửa đến tận nửa đêm.

Một số quan chức thậm chí còn đang nghĩ tới kế hoạch kết thúc quy định đeo khẩu trang - vốn cũng không được nhiều người chấp hành nghiêm túc. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Rio lớn nhất Brazil thậm chí còn công bố kế hoạch tổ chức bữa tiệc Đêm Giao thừa lớn của thành phố trên bãi biển Copacabana.

Nhà hoạt động treo khăn trắng trên dây để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong vì Covid-19 ở Brazil. Ảnh: AP.

Hồi tháng 7, giáo sư y tế công cộng Gonzalo Vecina tại Đại học Sao Paulo, nói với AP rằng khu vực đồng bằng, nơi dịch bệnh dễ lây lan hơn, sẽ xảy ra "một đợt bùng phát mới" trong vòng vài tuần. Nhiều chuyên gia khác cũng có cảnh báo tương tự. Tuy nhiên, tới nay “đợt bùng phát” này vẫn chưa diễn ra.

Trong phát biểu mới nhất, giáo sư Vecina nhận định rằng số lượng lớn người Brazil nhiễm bệnh vào đầu năm nay với biến chủng Gamma - lần đầu tiên được xác định ở thành phố Manaus của Amazonian - có thể đã làm chậm quá trình diễn biến của biến chủng Delta.

“Đây không phải kết luận từ một nghiên cứu. Đó là một khả năng mà chúng tôi đang đưa ra khi đối mặt với những thực tế ghi nhận được”, giáo sư Vecina nói. “Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng ca nhiễm ở các quốc gia mở cửa trở lại mạnh như Brazil, và số ca nhiễm của chúng tôi vẫn đang giảm - một trong số ít trường hợp ngoại lệ hiếm thấy”.

Một số nhà phân tích vẫn lo ngại về khả năng lây lan của biến chủng Delta. Trong số đó có Miguel Lago, Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chính sách Y tế Brazil, chuyên tư vấn cho các quan chức y tế công cộng.

Ông cho rằng các nhà chức trách đang chấp nhận rủi ro đáng kể bằng cách mở cửa trở lại quá mạnh tay và tổ chức các lễ ăn mừng. Vị chuyên gia nhận định Brazil có thể sớm chứng kiến tình trạng ​​nhiều ca nhập viện hơn.

“Đại dịch đã đi xuống, nhưng 500 người chết mỗi ngày vẫn đáng ngại”, ông Lago nói.

Vào sáng 8/10, tại Copacabana, nơi tiệc năm mới của Rio sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy ba tháng nữa, nhóm hoạt động Rio da Paz đã tổ chức một lễ tưởng niệm trên bãi cát để thương tiếc 600.000 người đã chết, với hàng trăm chiếc khăn trắng được treo trên dây.

Tại một nhóm hỗ trợ cho các thành viên gia đình nạn nhân của virus ở Copacabana, Bruna Chaves khóc thương sự ra đi của mẹ và cha dượng của cô.

“Không chỉ 600.000 người đã ra đi, rất nhiều người thân của họ cũng phải chịu đựng sự đau đớn”, Chaves nói. “Thật vô lý khi mọi người xem đây là một con số nhỏ. Nó thực sự rất lớn”.