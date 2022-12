Brazil bị Croatia loại sau loạt đá luân lưu

Tối 9/12, Brazil nhận thất bại trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022. Hai đội hòa nhau sau 90 phút đầu tiên. Ở hiệp phụ thứ nhất, Neymar giúp Selecao dẫn trước sau pha phối hợp ấn tượng. Croatia có bàn gỡ ở hiệp phụ thứ 2 nhờ công Petkovic.

Đến loạt luân lưu, Croatia thực hiện thành công cả 4 lượt đá. Trong khi đó, Rodrygo và Marquinhos đá hỏng, khiến Brazil bị loại. Croatia có lần thứ 2 liên tiếp thắng ở loạt đấu súng cân não tại World Cup 2022.

Ở trận đấu này, trong hiệp một, trước một tuyến giữa chất lượng của Croatia, HLV Tite yêu cầu hậu vệ phải Danilo chủ động di chuyển vào trung lộ để hỗ trợ đồng đội kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, phương án này không thực sự phát huy tác dụng.

Sự cơ động, quyết liệt của các cầu thủ Croatia khiến Brazil gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ kiểm soát bóng của hai bên cũng rất cân bằng, cùng là 50% (theo Sofascore).

Khi không áp đặt được lối chơi, Brazil trông đợi vào những tình huống đột phá của những ngôi sao như Vinicius hay Neymar. Song, bộ đôi này mỗi người chỉ có một lần qua người thành công trong hiệp một. Vì thế, đại diện Nam Mỹ không có những cơ hội rõ ràng.

Bên kia chiến tuyến, Croatia có pha chuyển trạng thái tốc độ ra 2 cánh cho Juranovic hay Perisic thoát xuống. Tuy nhiên, họ cũng chưa có cú dứt điểm ngon ăn nào. Các cầu thủ Croatia xử lý các tình huống quyết định tương đối vội vàng.

Sang hiệp 2, Brazil đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Các cầu thủ hoạt động rộng như Neymar, Paqueta cũng dâng cao hơn. Từ đó, Brazil tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Trong đó, Neymar có 2 pha xâm nhập vùng cấm để dứt điểm nhưng Livakovic đều chiến thắng cả 2 lần.

Sau 45 phút, bàn thắng vẫn không đến với 2 đội. Họ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại.

Sang hiệp phụ thứ nhất, Brazil dồn lên tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội. Mãi đến phút 105+1, Neymar mới chuyển hóa thành bàn thắng. Ngôi sao của PSG đập nhả trung lộ với Paqueta trước khi nhận bóng trong vùng cấm rồi đi bóng qua thủ môn Livakovic để ghi bàn.

Gió đổi chiều ở hiệp phụ thứ 2. Brazil thực hiện một số điều chỉnh nhân sự và lùi sâu phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra. Phút 117, trong một tình huống phản công mẫu mực, Petkovic dứt điểm quyết đoán để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu. Sau đó, thủ môn Livakovic tiếp tục tỏa sáng để đưa Croatia vào bán kết.

Đối thủ tiếp theo của Croatia là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Hà Lan.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019