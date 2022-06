Bradley Cooper hôn bạn diễn nam

Hình ảnh hậu trường mới được chia sẻ từ đoàn phim “Maestro” cho thấy tài tử Bradley Cooper đang diễn cảnh hôn Matt Bomer.

Maestro là phim điện ảnh thứ hai do Bradley Cooper đảm nhận vai trò đạo diễn sau A Star is Born (2018). Anh cũng đồng thời thủ vai nam chính trong tác phẩm tiểu sử.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu rối rắm giữa nhà soạn nhạc kiêm nhạc trưởng Leonard Bernstein (Bradley Cooper) và bà Felicia Montealegre (Carey Mulligan) sau cuộc gặp gỡ năm 1964 tại một bữa tiệc và cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm sau đó. Phim còn có sự góp mặt của Matt Bomer, Sarah Silverman, Jeremy Strong và Maya Hawke.

Out đưa tin trong tuần qua, nhiều bức ảnh hậu trường chụp đoàn phim khi đang ghi hình tại các bối cảnh ngoại ở New York City đã được chia sẻ rộng rãi. Trong các bức hình, Bradley Cooper, trong vai Leonard Bernstein, đang trao cho nhân vật do Matt Bomer thủ vai một nụ hôn nồng nàn.

Ảnh hậu trường nụ hôn của Bradley Cooper và Matt Bomer. Ảnh: GC Images.

Leonard Bernstein được công nhận là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất. Ông nổi tiếng với tác phẩm nhạc kịch Broadway West Side Story. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, người thân và bạn hữu của Bernstein từng mô tả ông là "người đồng tính nam kết hôn với một phụ nữ. Hai cuộc đời ấy không hề xung đột. Anh ấy chỉ đồng tính thôi”.

Hiện, chưa có thêm thông tin về vai diễn do Matt Bomer đảm nhận trong Maestro. Tuy nhiên, từ những hình ảnh vừa được chia sẻ, có thể suy đoán Bomer hóa thân thành người tình của Leonard Bernstein. Sự xuất hiện của người đàn ông chắc chắn đóng góp vào phần “rối rắm” trong cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập kỷ giữa vị nhạc trưởng và bà Fecilia.

Hồi cuối tháng 5, nền tảng xem video trực tuyến Netflix đã công bố tạo hình khác lạ của Bradley Cooper trong vai Leonard Bernstein tuổi trung niên. Nam diễn viên mang lớp hóa trang gồm tóc bạc trắng, da nhăn nheo sạm màu và một cái lưng còng. Maestro được lên kế hoạch phát hành trên nền tảng trực tuyến trong năm 2023.