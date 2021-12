Brad Pitt và dàn sao Hollywood tụ hội trong ‘The Lost City’

Ngày 17/12, trailer chính thức cho bộ phim “The Lost City” với sự góp mặt của Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe và Brad Pitt đã được tung lên Internet.





The Lost City là bộ phim tình cảm, hài đan xen yếu tố phiêu lưu, hành động được Aaron Nee đạo diễn từ kịch bản do anh cùng Oren Uziel và Dana Fox chấp bút. Phim có sự góp mặt của Sandra Bullock, Channing Tatum và Daniel Radcliffe trong các vai chính.

Đặc biệt, The Lost City có sự góp mặt của tài tử Brad Pitt trong một vai khách mời. Theo IMDb, Sandra Bullock đã mời Pitt góp mặt trong The Lost City sau khi cả hai trở thành bạn nhờ đóng chung Bullet Train (2022). Trailer đầu tiên của The Lost City đã được Paramount Pictures công bố hôm 17/12, chiêu đãi khán giả khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng những màn hành động cháy nổ ấn tượng.

Slash Film tóm tắt nội dung The Lost City: “Nữ văn sĩ ưa thích cuộc sống ẩn dật Loretta Sage (Sandra Bullock) đã xây dựng sự nghiệp lẫy lừng nhờ sáng tác một series tiểu thuyết phiêu lưu diễm tình. Gương mặt người anh hùng trên trang bìa của những cuốn sách này luôn do chàng người mẫu điển trai, cường tráng Alan (Channing Tatum) đảm nhận. Anh đã thề cống hiến cả cuộc đời để hóa thân thành nam chính Dash trong tác phẩm của Loretta”.

Một số hình ảnh từ trailer phim The Lost City. Ảnh: Paramount Pictures.

“Trong chuyến hành trình quảng bá cho cuốn sách mới cùng Alan, Loretta bị một tay tỷ phú lập dị (Daniel Radcliffe) bắt cóc. Gã muốn cô dẫn mình tới nơi cất giấu kho báu nằm giữa một thành phố thất lạc mà Loretta từng nhắc đến trong sách của mình. Để biến mình thành người anh hùng bằng xương bằng thịt, Alan quyết dấn thân giải cứu Loretta. Họ cùng nhau băng rừng vượt suối trong một cuộc phiêu lưu kịch tính nhưng cũng dở khóc dở cười”, trang tin viết.

Brad Pitt đã khuấy động những giây cuối của trailer The Lost City bằng pha giải cứu cồng kềnh nhưng không kém phần đẹp mắt. Tài tử xuất hiện trong bộ bụi bặm phong trần, hạ gục kẻ địch chỉ bằng vài cú đánh rồi giải cứu người đẹp trong chớp mắt. Anh hiên ngang đưa Loretta khỏi trại địch ngay trước khi cho nó nổ tung, không quên động tác nghiêng đầu để mái tóc vàng óng ả tung bay trong gió.

Đoạn giới thiệu hài hước, kỳ quặc nhưng không kém phần hoành tráng hứa hẹn The Lost City sẽ là tác phẩm đáng mong chờ trong những tháng đầu năm tới. Phim dự kiến phát hành tại rạp từ ngày 25/3/2022.