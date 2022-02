Brad Pitt và Angelina Jolie thêm căng thẳng vì khu đất 485 ha

Angelina Jolie âm thầm bán điền trang Chateau Miraval khiến chồng cũ nổi giận. Đây là nơi hai ngôi sao Hollywood tổ chức lễ cưới ấm cúng vào năm 2014.

Brad Pitt và Angelina Jolie đã phân chia xong hầu hết tài sản hậu ly hôn, tuy nhiên khu điền trang Chateau Miraval ở Pháp vẫn khiến bộ đôi chưa thể dứt ra khỏi những căng thẳng.

Ngày 18/2, tài tử Once Upon a Time in Hollywood tiếp tục gửi đơn tố cáo vợ cũ vi phạm thoản thuận đã ký trong hợp đồng hôn nhân khi đơn phương sang nhượng quyền sở hữu Chateau Miraval cho người khác mà không hỏi ý kiến của anh.

TMZ trích nội dung người đại diện của Pitt viết trong đơn gửi tòa án thượng thẩm Los Angeles: "Angelina đã hoàn tất thương vụ mua bán có chủ đích mà Brad không hay biết. Cô ấy phủ nhận quyền của Brad về việc được thông báo trước khi thực hiện giao dịch. Angelina rõ điều đó nhưng vẫn bán cổ phần cho doanh nhân người Nga với hy vọng ông này thâu tóm điền trang mà Brad dành tâm huyết phát triển".

Chateau Miraval là điền trang và khu dinh thự đắt đỏ của Angelina Jolie và Brad Pitt. Ảnh: @vineyardbrands.

Vào thời gian tới, Chateau Miraval được đồng sở hữu bởi Yuri Shefler, ông chủ tập đoàn Stoli. Và như vậy, điền trang này có thể sẽ sản xuất rượu cho công ty có trụ sở ở Luxembourg của vị tỷ phú.

"Trận chiến giữa Angelina và Brad còn lâu mới kết thúc", SCMP bình luận.

Nơi lưu giữ kỷ niệm của gia đình sao Hollywood

Theo Vanity Fair, Angelina Jolie và Brad Pitt mua Chateau Miraval vào năm 2008 với giá 28,4 triệu USD . Đây chính là nơi “ông bà Smith” tổ chức lễ cưới đơn giản nhưng ấm cúng vào năm 2014.

Bất động sản nằm ở làng Correns, thuộc miền Đông Nam nước Pháp có giá trị kỷ niệm đặc biệt với gia đình cặp sao Hollywood. Được biết, Jolie đã đến đây ở trong quãng thời gian mang thai cặp song sinh Knox và Vivienne.

Minh tinh Maleficent từng tặng chồng cũ một cây cổ thụ 200 tuổi trong khu đất rộng hơn 485 ha này. Điền trang sở hữu sườn đồi bậc thang, vườn trồng nho và chế biến rượu nhưng vẫn đủ chỗ xây biệt thự có đến 35 phòng, spa, phòng thu âm, phòng gym, khu giải trí...

Theo SCMP, nghệ sĩ dương cầm người Pháp Jacques Loussier đã bị cuốn hút bởi chất lượng phòng thu tuyệt vời tại đây. Các nghệ sĩ khác như Sting, AC/DC và Pink Floyd cũng sử dụng phòng thu nhà Pitt để thu âm một số ca khúc.

Thời còn mặn nồng, Pitt và Jolie đã sắm trực thăng riêng 1,6 triệu USD để di chuyển từ Mỹ sang điền trang vào mỗi tháng. Cơ ngơi đồ sộ có tất cả nội thất xa xỉ thường được nhìn thấy trong không gian sống của người nổi tiếng.

Angelina Jolie và Brad Pitt tổ chức lễ cưới ở Chateau Miraval hồi năm 2014. Ảnh: Pinterest.

Ngoài vườn nho, Chateau Miraval còn gồm một số công trình kiến ​​trúc xây dựng từ thế kỷ 17, chẳng hạn nhà nguyện theo phong cách Romanesque - nơi hai ngôi sao hạng A từng mặc đồ cưới, trao nhau lời thề ước trước sự chứng kiến của các nhóc tỳ.

SCMP cho rằng khu đất nằm trên "mỏ vàng" theo nghĩa bóng, bởi nó không chỉ thuận lợi trong việc sản xuất rượu mà còn mang lại lợi nhuận nông nghiệp cao khi có nhiều loại nấm, mật ong và cả vườn olive xanh tốt.

"Chateau Miraval rất lý tưởng cho việc canh tác hữu cơ vì là nơi sinh sống của hàng nghìn cây sồi thúc đẩy sự phát triển của nấm, hàng trăm tổ ong sản xuất mật và 3.000 cây olive tạo ra lượng dầu dồi dào mỗi năm. Brad dành riêng 60 ha trong khu đất để trồng các loại nho cinsault, grenache, syrah", tờ này viết.

Do Chateau Miraval có diện tích khá lớn nên Pitt đã thuê công ty Famille Perrin điều hành và quản lý. Họ hợp tác với nam diễn viên trong việc canh tác nho và phân phối rượu vang.

Dù bận rộn công việc, cặp sao nổi tiếng vẫn thường ghé thăm điền trang với các con. Họ cảm giác được sự bình yên khi trở về nơi đây, tránh xa những ồn ào và hào nhoáng ở Hollywood.

Mảnh đất không còn bình yên

Chateau Miraval từng thuộc sở hữu của Jacques Loussier, nhưng rất lâu trước đó, đây là nơi ở của giới quý tộc Pháp. Hồi thế kỷ 15, bất động sản triệu USD được xem như dinh thự riêng của Hoàng tử Orsini sau khi ông gia nhập triều đình Pháp. Trong 4 thế kỷ kế tiếp, gia tộc Orsini vẫn sống trong cơ ngơi này.

Năm 1850, chủ mới của khu đất là Joseph-Louis Lombot đã quyết định xây nhà máy sản xuất rượu. Đến cuối những năm 1970, quyền sở hữu tài sản thuộc về Jacques Loussier và người này tiếp tục duy trì hoạt động làm rượu.

Năm 2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn Brad Pitt và tất nhiên Chateau Miraval cũng nằm trong danh sách tài sản phải phân chia. Bẵng đi một thời gian, minh tinh đã âm thầm bán điền trang mà không thông báo cho chồng cũ.

Với Pitt, Chateau Miraval là tâm huyết cả đời nên anh phát cáu trước quyết định đơn phương của Jolie. Theo SCMP, nam diễn viên đã đổ tiền bạc, công sức rất nhiều vào nhà máy rượu cũng như duy trì quan hệ đối tác với Famille Perrin.

Nhờ sự điều hành của Famille Perrin, Chateau Miraval đã cho ra đời thương hiệu rượu champagne và rượu vang hồng nổi tiếng được tạp chí Wine Spectator vinh danh là một trong 100 loại rượu vang hàng đầu thế giới.

Brad Pitt trực tiếp theo dõi quá trình trồng cây, sản xuất rượu ở Chateau Miraval. Ảnh: SCMP.

Tháng 12/2021, Architectural Digest đưa tin tài tử Hollywood tiến hành trùng tu các bất động sản trong Chateau Miraval cùng với nhà sản xuất người Pháp Damien Quintard. Họ sửa sang các phòng trống, thiết lập hệ thống điều khiển hiện tại tích hợp công nghệ mới cho tòa nhà.

Tờ People cho biết thời còn là vợ chồng, Chateau Miraval thuộc sở hữu của Quimicum (công ty của Pitt). Nó được chuyển cho Nouvel (công ty của Jolie) quản lý sau khi họ ly hôn, song hai công ty vẫn chia nhau trả phí quản lý hàng tháng.

Đơn kiện của Brad Pitt tố cáo Nouvel không hành động vì lợi ích tốt nhất của Quimicum. Nouvel được cho là tìm cách trì hoãn phê duyệt các kê khai hàng năm và gia hạn người quản lý.