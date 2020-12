Brad Pitt tiêu khối tài sản 300 triệu USD thế nào?

Một phần ba trong khối tài sản 300 triệu USD của Brad Pitt là nhà cửa, đất đai. Phần còn lại anh đầu tư vào môtô và hoạt động từ thiện.

Theo Forbes, Brad Pitt vắng bóng khỏi danh sách Những sao nam kiếm tiền giỏi nhất năm 2020. Thậm chí tài tử không thể bước nổi vào top 100.

Trong khi đó, The Rock, Ryan Reynolds, Leonardo DiCaprio, Kanye West... với vài chục triệu USD/năm, họ được tạp chí Mỹ vinh danh là những "cỗ máy in tiền" không biết mệt mỏi.

Có một thực tế rằng chồng cũ Angelina Jolie đã lâu không còn được Forbes xướng tên. Lần gần nhất anh góp mặt trong bảng xếp hạng là vào năm 2016 (hạng 94 với với 31,5 triệu USD ).

Kiếm tiền

Nổi lên cùng thời với Leonardo DiCaprio và Johnny Depp, Brad Pitt thường xuyên bị so sánh với hai tài tử này. Xét về độ giàu có, anh hơn DiCaprio nhưng thua Depp. (Johnny Depp từng giữ 650 triệu USD ).

Tờ Celebrity Networth thống kê tổng giá trị tài sản của Brad Pitt tính đến nay khoảng 300 triệu USD . Thu nhập đa số là cát-xê đóng phim và làm nhà sản xuất.

"Anh ấy luôn kiếm được tối thiểu 20 triệu USD mỗi phim điện ảnh lớn", nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, mức lương này giờ đây không còn nữa. Tác phẩm gần nhất Once Upon a Time in Hollywood chỉ giúp Pitt bỏ túi 10 triệu USD .

Brad Pitt chỉ kiếm được 10 triệu USD cho Once Upon a Time in Hollywood. Ảnh: Ew.

Trở lại thời điểm mới làm nghệ thuật năm 1991, anh có cát-xê khởi đầu vỏn vẹn 6.000 USD cho phim Thelma and Louise. Nhưng hai năm sau, con số được thỏa thuận lên đến 500.000 USD cho sự xuất hiện của anh trong Kalifornia.

"Thu nhập của Brad tăng chóng mặt. Với Se7en (1995), anh đã thu 4 triệu USD và chính thức mang về 10 triệu USD đầu tiên cho phim Seven Years in Tibet (1997). Cuối thế kỷ 20, tiền lương cơ bản của anh chạm mốc 17,5 triệu USD cho Meet Joe Black, Fight Club, Spy Game và Troy. 20 triệu USD là cát-xê của anh cho Mr. & Mrs. Smith", Celebrity Networth tiết lộ.

Ngoài đóng phim, Pitt kiếm kha khá ở vai trò nhà sản xuất. Anh có công ty chuyên sản xuất phim là Plan B. The Hollywood Reporter ước tính việc diễn viên chuyển sang sản xuất phim có thể kiếm vài triệu USD. "Ví dụ Adam Sandler được trả 5 triệu USD để sản xuất Grown Ups 2 - bộ phim mà anh cũng đóng vai chính", tờ báo viết.

Địa hạt quảng cáo cũng là miếng mồi béo bở để Brad Pitt làm giàu. Năm 2012, anh trở thành sao nam đầu tiên quảng cáo cho dòng nước hoa Chanel No.5. Thương hiệu xa xỉ Pháp phải bỏ ra 7 triệu USD mới nhận được cái gật đầu từ tài tử.

Tỷ phú James Packer - tình cũ Mariah Carey - vung 13 triệu USD mời Pitt đóng phim quảng cáo giới thiệu sòng bạc Studio City tại Macau vào năm 2015. Đoạn phim ngắn có tựa đề The Audition dài 15 phút, trong đó Pitt chỉ xuất hiện khoảng 3 phút.

Cách đây 3 tháng, Pitt trúng hợp đồng quảng cáo hàng triệu USD cho bộ sưu tập Thu-Đông 2020 của một thương hiệu suit Italy.

Tiêu tiền

Theo Celebrity Networth, khoảng 1/3 tài sản của Brad Pitt nằm trong danh mục đầu tư bất động sản. Nam diễn viên tốn 100 triệu USD mua khu phức hợp Los Feliz ở Los Angeles, biệt thự trên biển Santa Barbara, cơ ngơi tại New Orleans, Majorca và Chateau Miraval...

Brad Pitt cũng mua vài căn hộ quanh châu Âu khi còn chung sống với Angelina Jolie. Chưa kể anh còn tậu điền trang rộng hơn 485 ha để trồng nho và chế biến rượu tại Pháp. Bất động sản trị giá 67 triệu USD vẫn đồng sở hữu giữa Pitt và Jolie.

Điền trang 485 ha của Brad Pitt và vợ cũ. Ảnh: Getty.

Nếu Leonardo DiCaprio đam mê tranh ảnh, cổ vật quý, Brad Pitt lại thích sưu tầm các loại xe môtô phân khối lớn. Tài tử sở hữu 2 chiếc S4R và 696 của dòng xe Ducati Monsters, Husqvarna Nuda 900R, MV Agusta Brutale, Jesse Rooke KTM, Zero Engineering Type9...

"Năm 2013, Brad đã mua Ecosse Titanium Series XX, một chiếc xe rất độc đáo và được cho là dòng xe máy đắt nhất thế giới vào thời điểm ấy. Nó có giá 300.000 USD ", tờ Hotcars cho biết.

Nếu kể đến xe hơi và máy bay, anh cũng không thua kém ai. Theo Business Insider, Brad Pitt và vợ cũ từng mua máy bay trực thăng 1,6 triệu USD để di chuyển. Họ có một bãi đáp trực thăng trong khuôn viên Chateau Miraval ở miền nam nước Pháp.

Ngôi sao điện ảnh còn chi hàng nghìn USD cho áo quần, phụ kiện và những chuyến du lịch xa hoa.

Giàu có là thế, Brad Pitt cũng rất tích cực làm từ thiện. Anh thành lập Quỹ Make It Right - tổ chức phi lợi nhuận giúp xây dựng lại những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina, từ năm 2007.

Khi còn là vợ chồng của nhau, Pitt - Jolie cũng có quỹ chung mang tên cả hai, với mục đích quyên góp cho các hoạt động nhân đạo trên thế giới.

Bộ đôi đã quyên góp 1 triệu USD để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Darfur (khu vực cực tây của Sudan giáp Cộng hòa Trung Phi) và 2 triệu USD cho việc bảo vệ động vật hoang dã ở Namibia vào năm 2011.

Brad Pitt làm từ thiện ở Los Angeles hồi tháng 11. Ảnh: Daily Mail.

Năm 2009, diễn viên Once Upon a Time in Hollywood cùng gia đình gửi 1 triệu USD đến trung tâm chuyên điều trị cho bệnh nhi ung thư tại Mỹ. Số tiền sau đó được chuyển cho Bệnh viện St John ở Springfield, bang Missouri, thành phố - nơi Brad Pitt và các anh chị em đã lớn lên.

Độc giả Daily Mail khen ngợi cách làm từ thiện của Brad Pitt, bởi lẽ anh không chỉ dùng sức ảnh hưởng để kêu gọi gây quỹ mà còn gửi khoản tiền lớn đến một nơi nào đó đang khó khăn.

Có nhiều đợt từ thiện, tài tử Hollywood trực tiếp đến thăm hỏi, mời kiến trúc sư thiết kế lại nhà cửa cho người dân.

Hồi tháng 11, paparazzi bắt gặp hình ảnh Brad Pitt đeo khẩu trang, mặc giản dị cùng đội tình nguyện phát đồ ăn cho người dân khu dân cư thu nhập thấp tại South Central, Los Angeles.