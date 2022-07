Brad Pitt tậu dinh thự 40 triệu USD

Brad Pitt dành 1/3 khối tài sản 300 triệu USD đầu tư vào đất đai, nhà cửa. Anh mới tậu dinh thự 40 triệu USD ở khu đắt đỏ hàng đầu nước Mỹ.

Theo New York Post, Brad Pitt chi 40 triệu USD để sở hữu dinh thự có tuổi đời gần một thế kỷ ở khu cao nguyên Carmel, dọc bờ biển California, Mỹ. Đây là một trong những giao dịch đắt đỏ nhất từng được thỏa thuận ở Carmel.

Nguồn tin cho hay dinh thự không được niêm yết giá bán công khai. Điều này có nghĩa tài tử Hollywood thỏa thuận mức giá nhất định với người chủ trước của bất động sản.

Căn hộ dọc bờ biển Thái Bình Dương của Brad Pitt. Ảnh: New York Post.

Trước Brad Pitt, Searock - công ty TNHH của cố doanh nhân Joe Ritchie và vợ Sharon - đã sở hữu bất động sản này từ năm 1999. Tháng 2, Ritchie qua đời, vì thế Pitt mới có cơ hội mua lại dinh thự.

Ngôi nhà có từ năm 1918 và được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng đầu thế kỷ 20 Charles Sumner Green. DL James, chủ sở hữu đầu tiên, đã quyết định đặt tên cơ ngơi theo tên ông, DL James House.

"Nhà được xây dựng từ đá sa thạch và đá granit, cửa sổ hình vòm và mái ngói. Điểm tuyệt vời của bất động sản là hướng nhìn rộng ra vùng biển Thái Bình Dương", New York Post viết.

Theo Celebrity Networth, khoảng 1/3 tài sản của Pitt nằm trong danh mục đầu tư bất động sản. Trước đây, anh tốn 100 triệu USD mua khu phức hợp Los Feliz ở Los Angeles, biệt thự trên biển Santa Barbara, cơ ngơi tại New Orleans, Majorca và Chateau Miraval...

Sao Once Upon a Time... In Hollywood cũng mua vài căn hộ quanh châu Âu khi còn chung sống với Angelina Jolie. Chưa kể, anh tậu điền trang rộng hơn 485 ha để trồng nho và chế biến rượu tại Pháp. Đây là trung tâm tranh chấp gần nhất của Pitt và vợ cũ.

Brad Pitt mặc váy lên thảm đỏ buổi ra mắt phim Bullet Train tại Berlin, Đức. Ảnh: Sky News.