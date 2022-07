Brad Pitt tại thảm đỏ

Tại buổi ra mắt phim "Bullet Train", Brad Pitt thể hiện động tác tung cước đẹp mắt. Tài tử hạng A giữ được phong độ ngoại hình ở tuổi U60.

Buổi họp báo phim Bullet Train diễn ra ở Paris, Pháp ngày 18/7. Tại sự kiện, Brad Pitt gây chú ý khi thực hiện phân cảnh hành động có trong phim. Nam diễn viên mang kính đen, tung cước để thể hiện phong độ.

Đến dự họp báo bộ phim do bản thân đóng chính, Brad Pitt diện vest bảnh bao. Ngôi sao 59 phối trang phục cùng áo thun, giày sneakers để tăng độ trẻ trung. Tại Hollywood, Brad Pitt và Tom Cruise là hai ngôi sao hiếm hoi giữ được phong độ ngoại hình khi chuẩn bị bước qua hàng 60.

Brad Pitt tung cước tại sự kiện ra mắt phim. Ảnh: AP.

Brad Pitt giữ thái độ vui vẻ, tương tác với fan suốt thời gian diễn ra sự kiện. Tài tử Troy thể hiện sức hút của ngôi sao hạng A với màn ký tên bận rộn. Khi tiếp xúc gần với người hâm mộ, Brad Pitt mang khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Buổi ra mắt phim còn có mặt Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, đạo diễn David Leitch và nhà sản xuất Kelly McCormick. Suốt sự kiện, Brad Pitt tương tác vui vẻ với đồng nghiệp.

Giống Tom Cruise, chồng cũ Angelina Jolie không ngại đóng phim hành động dù bước sang độ tuổi U60. Bullet Train là bộ phim hành động đánh dấu sự trở lại của Pitt sau vai diễn viên đóng thế trong Once Upon a Time in Hollywood.

Bullet Train do David Leitch làm đạo diễn. Trong phim, Brad Pitt đóng vai sát thủ với mật danh Ladybug. Sát thủ chuyên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu khách hàng, cụ thể trong phim là lấy chiếc cặp trên tàu cao tốc chuyến Tokyo - Kyoto, Nhật Bản.

Brad Pitt phong độ tại sự kiện ra mắt phim. ẢNh: AFP.

Trong năm 2022, tài tử hạng A xuất hiện trong hai bộ phim Bullet Train và Babylon. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò sản xuất trong các phim She Said, Women Talking và Blonde.

Gần đây, Brad Pitt sang Italy để dự sinh nhật lần thứ 14 của cặp song sinh Knox - Vivienne. Tài tử được kể mang theo chiếc guitar để biểu diễn trong tiệc mừng.

"Angelina Jolie đang có lịch trình làm việc dày đặc cho phim Without Blood, vì vậy cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi Brad đến Rome gặp bọn trẻ. Sự hiện diện của chồng cũ có ý nghĩa lớn với Angelina", nguồn tin nói.