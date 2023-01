Brad Pitt rao bán biệt thự thời sống cùng Angelina Jolie

Brad Pitt muốn sang tên bất động sản rộng 7.600 m2 cho chủ mới. Đây từng là nơi anh sống cùng vợ cũ và các con.

Brad Pitt và Angelina Jolie đường ai nấy đi vào năm 2016.

Theo Vanity Fair, Brad Pitt đang rao bán dinh thự trị giá 40 triệu USD ở Los Angeles (Mỹ). Đây là cơ ngơi anh từng chung sống với Angelina Jolie và 6 con trước khi ly hôn. Anh muốn thay đổi môi trường sống, mua ngôi nhà nhỏ hơn.

Năm 1994 - 3 năm sau khi thành công vang dội với Thelma & Louise - Pitt chi 1,7 triệu USD mua dinh thự của nữ diễn viên Cassandra Peterson. Đây cũng là nơi nhạc sĩ Jimi Hendrix viết ca khúc May This Be Love.

Năm 2005, anh đưa Jolie đến đây sống, mua thêm hai lô đất liền kề để mở rộng không gian sân vườn rộng rãi. Anh cho xây thêm bể bơi lớn ngoài trời, sân tennis và khu vui chơi dành cho trẻ em. Tổng diện tích biệt thự là 7.600 m2.

Tháng 9/2016, minh tinh Maleficent đưa 6 con ra ở riêng. Cô mua ngôi nhà rộng 8.500 m2, chỉ cách nhà của Pitt vài phút lái xe.

Biệt thự ở Los Angeles - nơi Brad Pitt từng chung sống với Angelina Jolie và 6 con. Ảnh: Yahoo.

Trong cuộc phỏng vấn với GQ Magazine năm 2017, Pitt gọi khu đất này là "ngôi nhà thời thơ ấu của các con". Không đơn giản chỉ là không gian sống, nơi đây còn lưu giữ nhiều kỷ niệm của Pitt với Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh cùng cặp song sinh Knox và Vivienne

Vanity Fair cho biết Pitt và vợ cũ hiện đã thỏa thuận quyền nuôi con nhưng vẫn tiếp tục dính vào những cuộc tranh chấp khác liên quan đến tài sản. Trung tâm mâu thuẫn mới nhất của họ là điền trang Chateau Miraval ở Pháp.

Bộ đôi đã mua bất động sản rộng hơn 1.300 mẫu Anh ở miền Nam nước Pháp vào năm 2008. Họ cùng chi hàng chục triệu USD để cải tạo, xây dựng dinh thự và nhà máy rượu. Mỗi người sở hữu 50% cổ phần hầm rượu thông qua mạng lưới công ty khác nhau.

Tuy nhiên, Jolie tố cáo rằng sau khi ly hôn năm 2016, sao phim Once Upon a Time... In Hollywood đã chủ động điều hành nhà máy rượu nhưng không hỏi ý kiến của cô, không cung cấp thông tin và ngăn vợ cũ nhúng tay vào khu đất này.