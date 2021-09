Brad Pitt phong độ trên phim trường

Xuất hiện trên phim trường "Babylon", Brad Pitt được khen ngợi điển trai, phong độ trong bộ trang phục mang phong cách thập niên 1920.

Theo Daily Mail, Brad Pitt gần đây có mặt tại bờ biển San Pedro (California, Mỹ) để quay bộ phim mới mang tên Babylon. Ngôi sao nổi tiếng được khen phong độ trong tạo hình mới.

Trên phim trường, sao phim Once Upon a Time in Hollywood diện áo sơ mi màu xanh dương, quần tây ống đứng theo phong cách của thập niên 1920. Brad Pitt được khen lịch lãm, phong độ ở tuổi 58 với mái tóc vuốt ngược, bóng loáng.

Brad Pitt bảnh bao trong tạo hình mới. Ảnh: BackGrid.

Trước đó, tài tử Mỹ có mặt ở Los Angeles cùng Margot Robbie và Tobey Maguire để quay những cảnh đầu tiên của Babylon. Đây là lần hiếm hoi truyền thông chụp được ảnh đời thường của Brad Pitt. Anh hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng từ ngày vướng tin hẹn hò người mẫu Nicole Poturalski (hiện đã chia tay) hồi tháng 8/2020.

Theo Daily Mail, Brad Pitt hiện tập trung đóng phim, giải quyết việc giành quyền nuôi con với vợ cũ. Nam diễn viên đã đệ đơn kiện dài 87 trang đến tòa án tối cao California để phản đối chuyện thẩm phán John W. Ouderkirk bị truất quyền giải quyết vụ kiện.

Sau đơn kiện của Brad Pitt được đưa lên tòa án, sao phim Maleficent lên tiếng về chuyện gia đình rối ren. "Tôi phải mất nhiều thời gian để ra quyết định tách các con ra khỏi cha. Có nhiều điều tôi không thể nói", Angelina Jolie trả lời Guardian.

Nam diễn viên phong độ trong bộ ảnh quảng cáo đầu tháng. Ảnh: People.

Đồng thời, nữ diễn viên nói cô và chồng cũ mâu thuẫn trong thời gian sống với nhau, nguyên nhân là nam diễn viên đã làm việc cùng Harvey Weinstein - đạo diễn tai tiếng với các cáo buộc tình dục.

Babylon là bộ phim của Paramount Pictures. Tác phẩm lấy bối cảnh thập niên 1920, nói về quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp điện ảnh từ thể loại phim câm sang phim có thoại. Ngoài Brad Pitt, Margot Robbie và Tobey Maguire, phim còn có sự tham gia của Olivia Wilde, Spike Jonze, Jeff Garlin và Chloe Fineman.