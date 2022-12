Brad Pitt đón sinh nhật bên bạn gái kém 29 tuổi

Brad Pitt đón sinh nhật bên cạnh bạn gái kém 29 tuổi. Cả hai còn có kế hoạch tận hưởng khoảnh khắc giao thừa bên nhau.

Các tay paparazzi chụp được ảnh Brad Pitt chở bạn gái Ines de Ramon đến tiệc sinh nhật lần thứ 59 của anh ở Hollywood (California, Mỹ). Bộ đôi tỏ ra bất ngờ khi bắt gặp ống kính phóng viên.

Tài tử Once Upon a Time … in Hollywood mặc áo sơ mi cài khuy màu xám trong khi de Ramon diện áo khoác lông lạc đà. Cả hai đứng trò chuyện vui vẻ trước nhà hàng.

Buổi tiệc được diễn ra ấm cúng. Pitt chỉ mời một số bạn thân trong giới showbiz và ở phòng tranh. Anh cùng bạn gái chưa vội vào trong, mà đứng đón, ôm từng vị khách khi họ đến.

Brad Pitt trò chuyện cùng Ines de Ramon trước nhà hàng. Ảnh: Page Six.

Nguồn tin People cho hay Pitt cảm thấy hạnh phúc khi ở bên de Ramon. Vào giao thừa tới, họ lên kế hoạch hẹn hò và ở bên nhau, chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

"Chuyện tình cảm của họ chưa nghiêm túc nhưng Brad Pitt cảm thấy thoải mái. Họ vui vẻ khi ở bên đối phương", người thân cận của Pitt tiết lộ.

Thời gian qua, Pitt liên tục đưa bạn gái đi chơi công khai. Vào ngày 15/12, anh cùng de Ramon đến buổi ra mắt phim Babylon ở Los Angeles và cả bữa tiệc sau đó. Họ hòa nhập với dàn khách mời, thỉnh thoảng khoác tay nhau.

Brad Pitt và Ines de Ramon - vợ cũ tài tử Paul Wesley - đã hẹn hò vài tháng, thông qua sự giới thiệu của hội bạn chung. Tài tử được kể rất thích ở cạnh doanh nhân 29 tuổi vì cô dễ thương, vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng.

Lần đầu tiên bộ đôi vướng nghi vấn hẹn hò là vào tháng 11, khi báo Hollywood tung đoạn video Pitt và Ramon đi chơi chung tại buổi diễn của ca sĩ Bono ở Los Angeles (Mỹ). Họ xuất hiện lúc 20h và gia nhập cùng nhóm bạn toàn người nổi tiếng là Cindy Crawford, Rande Gerber và Sean Penn.

Brad Pitt đang say đắm hạnh phúc bên bạn gái kém 29 tuổi. Ảnh: Marca.

Theo People, Ines de Ramon là người vợ cũ trẻ, giỏi giang của Paul Wesley. Cô và tài tử The Vampire Diaries cưới nhau năm 2019, sau một năm hẹn hò. Tuy nhiên, bộ đôi đã chấm dứt quan hệ hồi tháng 9. Ramon 29 tuổi, hiện làm trong ngành kinh doanh trang sức.