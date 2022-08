Brad Pitt đính chính phát ngôn đang ở cuối sự nghiệp

Brad Pitt cho biết anh là người không có thói quen lên kế hoạch trong công việc, chỉ làm khi cảm thấy điều đó phù hợp.

Ngày 2/8, Brad Pitt tham gia buổi ra mắt bộ phim Bullet Train ở Los Angeles, Mỹ. Tại đây, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất hạng A đính chính câu nói từng khiến nhiều người bất ngờ là đang ở chặng cuối của sự nghiệp.

Sao phim Troy giải thích rằng anh gặp vấn đề trong cách truyền đạt: "Thực sự tôi chỉ nói là tôi đã bước qua độ tuổi trung niên. Tôi không bao giờ có kế hoạch 5 năm. Tôi chỉ làm bất cứ điều gì nếu cảm thấy phù hợp. Đến giờ tôi vẫn hoạt động theo cách đó".

Tại buổi ra mắt phim, nam diễn viên diện bộ trang phục vest màu xanh ấn tượng. Nam diễn viên phối cùng áo polo và giày màu vàng neon. Tuy gương mặt đã có dấu hiệu tuổi tác, Brad Pitt biết cách níu kéo tuổi trẻ bằng trang phục hợp thời trang.

Brad Pitt trẻ trung tại sự kiện họp báo ra mắt phim. Ảnh: Getty.

Thời gian gần đây, Brad Pitt dự họp báo với outfit trẻ trung. Tại sự kiện diễn ra ở Paris, Pháp, ngôi sao 59 tuổi phối trang phục cùng áo thun, giày sneakers để tăng độ trẻ trung. Tại Hollywood, Brad Pitt và Tom Cruise là hai ngôi sao hiếm hoi giữ được phong độ ngoại hình khi chuẩn bị bước qua hàng 60.

Buổi ra mắt phim còn có mặt Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz và Brian Tyree Henry.

Bullet Train do David Leitch làm đạo diễn. Trong phim, Brad Pitt đóng vai sát thủ với mật danh Ladybug. Sát thủ chuyên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu khách hàng, cụ thể trong phim là lấy chiếc cặp trên tàu cao tốc chuyến Tokyo - Kyoto, Nhật Bản. Trong năm nay, tài tử hạng A xuất hiện trong hai bộ phim Bullet Train và Babylon. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò sản xuất trong các phim She Said, Women Talking và Blonde.

Nữ diễn viên Joey King mặc gợi cảm tại buổi họp báo. Ảnh: FilmMagic.

Gần đây, tờ People đưa tin Brad Pitt đang hẹn hò phụ nữ mới. Mối quan hệ được tài tử Hollywood giữ kín, chỉ những người thân thiết nhất với anh mới biết chuyện này.

"Brad thường gặp gỡ nhóm bạn làm nghệ thuật ở Los Angeles. Anh ấy đang tận hưởng mối tình nam nữ, nhưng đây không phải mối quan hệ nghiêm túc và tính đến đường dài", People viết.