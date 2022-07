Tài tử Brad Pitt được tiết lộ đang yêu, nhưng anh không thực sự tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc.

Ngày 27/7, nguồn tin của People tiết lộ Brad Pitt đang hẹn hò phụ nữ mới. Mối quan hệ được tài tử Hollywood giữ kín, chỉ những người thân thiết nhất với anh mới biết chuyện này.

Tờ báo cho hay: "Brad thường gặp gỡ nhóm bạn làm nghệ thuật ở Los Angeles. Anh ấy đang tận hưởng mối tình nam nữ, nhưng đây không phải mối quan hệ nghiêm túc và tính đến đường dài".

Phía Pitt hiện chưa phản hồi về thông tin này.

Brad Pitt đang trong mối quan hệ yêu đương. Ảnh: Postsen.

Tin sao phim Once Upon a Time... In Hollywood yêu đương được đăng tải sau bài phỏng vấn dài của anh trên GQ Magazine. Trong đó, tài tử tâm sự về chuỗi ngày sống cùng bệnh tật, thói nghiện rượu, thuốc lá, ma túy và nỗi cô đơn sau ly hôn.

"Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc đời mình. Cô đơn từ khi còn là đứa trẻ đến trưởng thành, cô đơn ở ngay đây. Và cho đến gần đây, tôi mới cảm nhận được sự bao bọc của gia đình và bạn bè", anh bày tỏ.

Sau chia tay Angelina Jolie, Brad Pitt vướng tin yêu minh tinh Charlize Theron, diễn viên Lena Dunham, diễn viên Alia Shawkat, người mẫu Nicole Poturalski và tái hợp với Jennifer Aniston. Song, anh đã phủ nhận tất cả.

Nam diễn viên nhấn mạnh trên New York Times: "Tôi không chủ động tìm kiếm thông tin về mình trên báo. Họ cứ gán ghép tôi với cô này, cô kia trong suốt ba năm qua. Nhưng tôi khẳng định tất cả đều không đúng sự thật".

Brad Pitt vừa tậu dinh thự cổ có tuổi đời hơn 100 năm. Ảnh: Fox News.

Theo thông tin mới nhất Daily Mail đăng tải, Brad Pitt đã hoàn thành việc mua lại dinh thự cổ xây bằng đá trên vách núi ở Carmel, California. Nơi đây được xây dựng từ năm 1918 do kiến trúc sư nổi tiếng Charles Sumner Greene thiết kế. Chủ sở hữu đầu tiên của dinh thự là tiểu thuyết gia Daniel Lewis James.

Pitt bận rộn quảng bá dự án mới Bullet Train nhưng vẫn tranh thủ đáp chuyến bay đến Romeo (Italy) dự sinh nhật lần thứ 14 của cặp song sinh Knox - Vivienne. Biết tin này, Jolie cảm thấy nhẹ nhõm vì được chồng cũ thay cô chăm sóc các con.