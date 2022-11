Brad Pitt đã hẹn hò Ines de Ramon nhiều tháng

Brad Pitt và Ines de Ramon quen nhau thông qua sự giới thiệu của bạn chung. Họ được kể đã bên nhau vài tháng qua.

Brad Pit được xác nhận "đã hẹn hò Ines de Ramon vài tháng".

Theo People, Brad Pitt và Ines de Ramon - vợ cũ tài tử Paul Wesley - đã hẹn hò vài tháng qua. Tài tử Hollywood được kể rất thích ở cạnh doanh nhân 29 tuổi.

Nguồn tin cho hay: "Ines có vẻ ngoài dễ thương, vui vẻ và luôn tràn đầy năng lượng. Tính cách của Ines thật tuyệt và Brad thích dành thời gian cho cô ấy".

Sao phim Once Upon a Time... In Hollywood gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Ines de Ramon thông qua sự giới thiệu của bạn chung, nguồn tin thứ hai nói.

Brad Pitt và Ines de Ramon đi chơi cùng nhau ngày 15/11. Ảnh: Page Six.

Trước đó, ngày 15/11, báo Hollywood tung đoạn video Pitt và Ramon đi chơi chung tại buổi diễn của ca sĩ Bono ở Los Angeles (Mỹ). Họ xuất hiện lúc 20h và gia nhập cùng nhóm bạn toàn người nổi tiếng là Cindy Crawford, Rande Gerber và Sean Penn.

Cánh paparazzi tiết lộ rằng Pitt tỏ ra vui vẻ, quấn quýt Ramon. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, tài tử rời đi bằng xe riêng còn Ramon có vệ sĩ tháp tùng về nhà.

Hai người hiện im lặng trước thông tin hẹn hò.

Ines de Ramon được biết đến là người vợ cũ trẻ, giỏi giang của Paul Wesley. Cô và tài tử nổi tiếng với series The Vampire Diaries cưới nhau năm 2019, sau một năm hẹn hò. Tuy nhiên, bộ đôi đã chấm dứt quan hệ hồi tháng 9. Ramon 29 tuổi, hiện làm trong ngành kinh doanh trang sức.

Ines de Ramon và Paul Wesley đã đường ai nấy đi hồi tháng 9. Ảnh: People.

Brad Pitt đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn với Angelina Jolie, mặc dù hai người đã đường ai nấy đi từ năm 2016. Cặp sao Ông bà Smith vẫn tranh quyền nuôi con và kiện tụng nhau liên quan đến bất động sản ở Pháp.

Trước khi được bắt gặp đi chơi cùng Ines de Ramon, Brad Pitt vướng tin đồn hẹn hò người mẫu Emily Ratajkowski. Tuy nhiên, chân dài nội y đã phủ nhận thông tin này.